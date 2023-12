Jonathan Majors, Kang en películas de Marvel Studios, es declarado culpable de agresión y acoso

El actor Jonathan Majors, reconocido por su participación en Marvel Studios como el villano Kang, fue declarado culpable de agredir a su exnovia en Estados Unidos tras un juicio que duró alrededor de dos semanas.

Jonathan Majors es un intérprete estadounidense quien saltó a la fama en 2017 con su participación en la miniserie When We Rise. Es conocido en la actualidad por formar parte de cintas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) y Creed III (2023).

El pasado 25 de marzo, Majors fue arrestado en Nueva York, luego de que fue acusado de violencia doméstica tras una disputa con una mujer que, de acuerdo a un comunicado que compartió Variety, tuvo que ser traslada al hospital:

“La víctima informó a la policía de que había sido agredida... sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable”. Tiempo después se reveló que aquella persona era la exnovia del actor.

Jonathan Majors fue detenido por cargos de agresión a una mujer. (Foto: Instagram Jonathan Majors / 'Ant man y la avispa').

¿Qué pasó en el juicio de Jonathan Majors?

Jonathan Majors se vio envuelto en un juicio en el que lo señalaban de cuatro cargos por acoso y agresión con agravantes derivados de aquel arresto en Nueva York.

A pesar de que los abogados del actor lo señalaron como inocente en diferentes momentos del juicio, este 18 de diciembre, un jurado de Manhattan, Nueva York, declaró a Majors como culpable de un delito menor de agresión y otro de acoso.

La sentencia del actor se fijó para el 6 de febrero, se enfrenta hasta un año de cárcel por el cargo de acoso. Hasta el momento, Jonathan Majors no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué va a pasar con Jonathan Majors en Marvel Studios?

Al igual que el caso de Josh Brolin, actor que interpretó a Thanos, Marvel Studios tiene contemplado que el personaje que interpreta Jonathan Majors sea el villano principal de su actual saga de películas.

Majors ha aparecido como Kang el Conquistador en dos producciones de Marvel Studios: La serie de Loki y como el villano principal de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

De acuerdo con un artículo que publicó Variety, debido a la polémica del juicio de Jonathan Majors, Marvel Studios estaría considerando cambiar el enfoque principal que tiene el personaje de Kang a otro villano, como el Doctor Doom de Los Cuatro Fanásticos.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha compartido cambios en sus próximas películas y se tiene planeado que el personaje de Jonathan Majors regresé para la película de Avengers: Kang Dynasty.

Jonathan Majors es el actor encargado de interpretar a Kang el Conquistador en el UCM. (Foto: Instagram / @officialloki / @marvelmexico / Youtube / @Marvel Entertainment)

Con información de AP