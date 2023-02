‘Ant-Man and The Wasp’: Todo lo que debes saber antes de ver ‘Quantumania’ en el cine

'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' es el inicio de la fase cinco de películas de Marvel Studios. (Foto: Youtube / @marvel)

¡El universo de Marvel está de regreso! A partir de este 15 de febrero podrás disfrutar de la nueva película de superhéroes Ant-Man and the Wasp: Quantumania que muestra el regreso de Paul Rudd y Evangeline Lilly después de Endgame (2019).

La tercera película de Ant-Man será diferente a las entregas pasadas, ya que el género de la cinta ha pasado de comedia a ciencia ficción. En está ocasión los miembros de los Avengers tendrán que idear la forma de escapar del reino cuántico y las garras del nuevo villano de Marvel: Kang, el conquistador.

Para que llegues a la sala de cine preparado para la nueva aventura de Ant-Man y Wasp, te contamos todo lo que debes saber y ver para comprender el inicio la fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Todo lo que debes saber para Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La cinta toma lugar un par de años después de Avengers: Endgame (2019) y mostrará el mundo en la Tierra después de que Thanos borrará, por cinco años, a la mitad de los seres vivientes del universo. Es por ello que la hija de Ant-Man, interpretada por Kathryn Newton, ahora es una adolescente.

Si eres amantes del UCM recordarás que el reino cuántico es aquel universo escondido que existe en lo más pequeño de los átomos. Es por ello que los héroes de esta cinta pueden acceder a él, ya que sus poderes consisten en encogerse.

En pasadas ocasiones los héroes de Marvel han accedido a este sitio para remediar problemas, como en la última cinta de los Avengers en los que viajan por este universo para regresar al pasado.

Sin embargo, Wasp y Ant-Man tendrán que enfrentarse a un nuevo villano interpretado por Jonathan Majors. Se trata de Kang, el conquistador a quien ya hemos visto durante la primera temporada de Loki. Es un ser con la habilidad de manipular las líneas del tiempo y el multiverso.

Jonathan Majors será el actor encargado de interpretar a Kang el Conquistador en el UCM. (Foto: Instagram / @officialloki / @marvelmexico / Youtube / @Marvel Entertainment)

Este villano tendrá gran protagonismo en las próximas películas de los Avengers, que llegaran alrededor de 2025. También la cinta mostrará el regreso de un nuevo personaje, pero en otra forma. La figura que interpretó Corey Stoll en Ant-Man (2015) estará de vuelta, pero ahora será M.O.D.O.K, un antagonista parecido a un cíborg.

Para que no te confundas, te dejamos el listado de películas y series que debes de ver antes de entrar al cine para Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Ant-Man (2015)

(2015) Captain America: Civil War (2016)

(2016) Ant-Man and the Wasp (2018)

(2018) Avengers: Infinity War (2018)

(2018) Avengers: Endgame (2019)

(2019) Primera temporada de Loki (2021)

Si estás interesado en saber lo que sigue para el UCM, entonces deberás quedarte al final de la proyección, ya que se mostrarán dos escenas post créditos que indagarán más en la historia de Kang, el conquistador.

Aparte de esta cinta, en el año llegaran otras películas de la fase cinco de Marvel como: