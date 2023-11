¿Yahritza Martínez está yendo a terapia? Esto ha pasado con la banda tras polémica

La agrupación de música regional mexicana Yahritza y su Esencia generó polémica en redes sociales tras una serie de declaraciones en las que hablan sobre la gastronomía mexicana y la capital del país, lo que les llevó a ser sumamente criticados.

Recientemente, el nombre de la vocalista, Yahritza, volvió a sonar ya que habría revelado que está acudiendo a terapia, aunque no expresó el motivo que la llevaría a ser atendida psicológicamente.

“Hoy fui a terapia. Muchas gracias por la invitación compita Iván Cornejo”, escribió la cantante de 17 años, acompañado de un emoji con carita llorando después de la palabra ‘terapia’.

En redes sociales, los usuarios asumieron que la líder de Yahritza y su Esencia fue a terapia derivado de las múltiples críticas, hate e incluso amenazas que recibió a través de diversas vías, entre ellas su cuenta personal, la de la agrupación, e incluso a sus hermanos Jairo y Armando, integrantes de la banda.

Hasta el momento, la joven intérprete no ha revelado si sí está atendiendo su salud mental o el motivo por el que lo hace, por lo que hasta ahorita todo es especulación de sus seguidores y usuarios de Internet.

Publicación de Yahritza Martínez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuál fue la polémica con Yahritza y su Esencia?

A inicios de agosto, la agrupación que AMLO recomendó en una de sus mañaneras, fue objeto de críticas gracias a los comentarios que hicieron en una entrevista sobre México, ya que ellos son originarios de Washington, Estados Unidos.

Yahritza, la menor del trío de música regional mexicana, señaló que, si bien le agradaba la Ciudad de México, lo que no le gustaba tanto era lo ruidosa que suele ser.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, expresó la adolescente.

No obstante, fueron sus hermanos los que ‘tundieron’ a México, sobre todo a su gastronomía y la comida típica de nuestro país, mismo del que ellos tienen raíces ya que sus papás son originarios de Michoacán.

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando, el mayor.

Yahritza y su Esencia es un grupo originario de Estados Unidos. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, agregó Jairo.

Dichos comentarios los hicieron acreedores de burlas, críticas y comentarios negativos por ‘hacer menos’ a nuestro país, aunque días después salieron a disculparse.

Las disculpas de Yahritza y su Esencia

Primero fue a través de un video donde Yahritza y Jairo ofrecieron disculpas si los comentarios que hicieron sobre México llegaron a ofender a la gente, señalando que nunca fue su intención.

“No nos supimos expresar correctamente y, en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”, expresaron los artistas.

Posteriormente, se presentaron en Monterrey y Yahritza volvió a ofrecer disculpas, pues seguía recibiendo hate a través de redes sociales.

“Hoy vine aquí de frente a pedirles perdón y la neta nunca fue nuestra intención ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie”, se le escucha decir en un video que circula en redes sociales.

Yahritza y su Esencia ofrecieron un concierto en Monterrey como parte de su gira por México. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

“Es un orgullo ser mexicano, para qué les miento. Mis papás son mexicanos, venimos de raíces mexicanas también, y la sangre mexicana siempre la vamos a representar ¿sí o no?”, agregó la intérprete ante los gritos y aplausos de sus fans.

Después, el presidente anunció que Yahritza y su Esencia se presentaría en el Zócalo capitalino el 15 de septiembre para celebrar el aniversario de la Independencia de México, al que asistieron miles de personas.

A partir de entonces, la banda estadounidense ha seguido trabajando en sus proyectos pese a que, hasta ahora, siguen recibiendo críticas por sus desafortunados comentarios.