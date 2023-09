Erik Hassel, supuesto primer novio de Gloria Trevi, habla de su relación: ‘Fue muy de ella y mío’

Ellas Soy Yo, serie basada en la vida de Gloria Trevi, ha mostrado algunos capítulos en la vida de la cantante, desde sus primeros pasos en el medio artístico hasta su asenso a la fama, pasando por algunas situaciones más personales, como la relación que tuvo con Sergio Andrade.

Aunque se creía que el primer amor de ‘La Trevi’ fue el exproductor musical, Mary Boquitas, quien formó parte del clan Trevi-Andrade en el que también estaba Gloria, aseguró que se trata del hermano de la actriz Gabriela Hassel Kus, llamado Erik.

Y después de que el nombre de Gloria Trevi y Sergio Andrade se hiciera tendencia por distintos medios y redes sociales, el supuesto primer novio de la cantante dio una entrevista en la que habló sobre cómo conoció a Gloria y la relación que llevaban.

“Nunca he hablado públicamente de la relación que tuve con Gloria porque eso fue muy de ella y mío, que en su momento fue hermoso y que fue de nosotros y para nosotros. Sin embargo, ahora se ha expuesto esto por otras personas, entonces aquí estoy para responder preguntas de algo que realmente no he hablado”, dijo el hombre en una entrevista con el influencer Michelle Rubalcava.

Gloria Trevi en su juventud. (Cuartoscuro / Eunice Adorno)

¿Cómo conoció Gloria Trevi a su primer novio?

Erik Hassel, quien dice haber sido el primer novio de la cantante de ‘Con los ojos cerrados’, compartió que la conoció cuando ella tenía 16 años y él 19 en una fiesta del grupo Escándalo a la que acompaño a su hermana, en 1983.

A pesar de ser originaria de Nuevo León, Treviño se encontraba en la capital porque en aquel entonces acudió al casting para encontrar a la doble de ‘Chispita’, papel que tenía Lucero.

En aquel entonces, Gloria le habría compartido que quería ser cineasta, aunque la vida la llevó por el camino de la música, mismo en el que acompañó Sergio Andrade, del cual también habló.

Erik Hassel en su juventud. (Foto: YouTube / El Mich Tv)

¿Por qué terminó la relación de Gloria Trevi con Erik Hassel?

De hecho, reveló que su relación terminó por órdenes del productor, quien le dijo a Gloria que no podía tener un noviazgo si quería enfocarse en su carrera, por lo que tanto ella como otras chicas que fueron víctimas de Andrade se mudaron a una misma casa.

“Gloria renunció a muchas cosas para obtener ese éxito que ha alcanzado, incluyendo el haber terminado nuestra relación para poder seguir su carrera, en ese entonces siguiendo las indicaciones y la línea que marcó Sergio Andrade. Al fin de cuentas me da gusto Gloria haya alcanzado lo que tanto se propuso”, expresó el hombre, que actualmente tiene alrededor de 58 años.

A pesar de todo lo que Trevi vivió con el papá de la influencer Valentina de la Cuesta, Hassel se dijo feliz de ver que tiene actualmente una carrera exitosa, aunque admitió que lo hubiese logrado incluso sin Sergio.

“Me da tristeza y coraje que para ello Gloria haya tenido que seguir ese camino cruel, doloroso y perverso por Sergio Andrade. Yo sé que Gloria hubiera podido lograr el éxito que tiene y aún más por sí misma, tiene mucho talento y dedicación, el tiempo ha demostrado lo que puede hacer”, agregó.

Gloria Trevi en uno de sus conciertos. (Foto: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Erik Hassel asegura que Sergio Andrade era hipócrita

Cuando fue cuestionado por el productor de Gloria Trevi, reveló que sí lo conoció e incluso llegaron a intercambiar algunas palabras, aunque su personalidad no le agradó.

“(Conocí a Sergio Andrade) en una reunión con mi familia, fue con Lucerito y sus papás. Cuando yo estaba con Gloria lo conocí, lo llegué a ver, llegamos a intercambiar palabras. (Él era) completamente hipócrita, manipulador, planteando las cosas de manera muy optimista, así como lo han descrito, dándole a uno por su lado”, confirmó.