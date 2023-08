Muere Nancy Frangione, actriz de ‘The Nanny’ y ‘Another World’, a los 70 años

La actriz estadounidense Nancy Frangione murió a los 70 años, según reportaron medios estadounidenses. Aún no se han dado a conocer las causas detrás del fallecimiento de quien fuera popular en series como The Nanny y Another World, pero en su obituario se asegura que ocurrió el pasado 18 de agosto.

La nacida en Barnstable, Massachusetts, en Estados Unidos, debutó en la televisión en la década de los setenta, pero su carrera despuntó al darle vida a la villana del programa que contó con 35 temporadas.

¿Quién fue la actriz Nancy Frangione?

Nancy Frangione nació en julio de 1953. En 1971 se graduó de la Barnstable High School y poco después comenzó su popularidad en la industria del entretenimiento en el país norteamericano. Debutó con el papel de Tara Martin en All My Children (1977), al que interpretó hasta 1979.

De acuerdo con Variety, en 1984 ganó el premio Soap Opera Digest por su papel de antagonista en Another World (en la que formó parte entre 1989 y 1995 en aproximadamente 75 capítulos), gracias a su personaje de Cecile de Poulignac.

Otros de sus títulos incluyen Buck Rogers in the 25th Century, One Life to Live, Highway to Heaven, Matlock y la comedia The Nanny, en la que se le recuerda como Marsha, la prima de Fran Fine, show en el que estuvo en los créditos durante 2 episodios entre 1993 y 1994.

Asimismo, formó parte de Broadway con la obra de teatro Equus (1974) y se le conocen películas hechas para la televisión como Sharing Richard (1988) y In the Line of Duty: A Cop Killing (1990).

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con su coprotagonista Christopher Rich, con quien compartió set en pantalla, entre 1982 a 1996; producto de su relación dieron la bienvenida a su hija Mariel Rich.