Ingrid Coronado y Charly López: Esta es la cronología de su pleito y demandas tras divorcio

La conductora de televisión Ingrid Coronado actualmente mantiene una demanda en contra de su exesposo Charly López, de quien se divorció en 2004 y a quien le exige pagarle la renta de la propiedad en la que vive.

Su relación terminó y las polémicas entre ambos no han parado con declaraciones cruzadas en los medios de comunicación sobre su relación, así como la que el exGaribaldi tiene con Emiliano, su hijo en común.

Las dos demandas a Charly López

El cantante se dijo decepcionado de la demanda en su contra ya que Coronado le pide la renta del inmueble, pues lleva más de una década viviendo gratis; otra de las opciones es que se venda y el dinero sea repartido en partes iguales.

En diciembre pasado, al salir de la corte López aseguró que ya le había pagado su parte, pero perdió el documento que lo comprobaba. Sin embargo, esta no es la única vez que la también escritora llevó el tema a lo judicial.

A finales de 2021 lo demandó, junto al periodista Gustavo Adolfo Infante, por violencia mediática y de género luego de unas declaraciones sobre su vida privada en el programa El minuto que cambió mi destino, que Ingrid aseguró fueron para “tratar de ejercer presión para que desistiera del ejercicio de diversas acciones, que, en pleno uso de mis derechos, he iniciado ante los tribunales correspondientes”, escribió en un comunicado.

El cruce de declaraciones entre Ingrid Coronado y Charly López

Ambos han hablado de los años en los que estuvieron juntos, pero no recuerdan el amor que los unió. Mientras que Charly contó que su expareja le fue infiel en dos ocasiones (con un futbolista y una persona de su misma televisora), también reveló que la había perdonado por el daño que le hizo.

Ella lo acusó de no hacerse cargo de cuidar a su hijo ya que trabajaba por las noches y aseguró que tampoco le pagaba las colegiaturas de la escuela; él respondió que de lunes a jueves le dedicaba tiempo al menor y que solamente una vez en pandemia le pidió prestado a su ex, pero le pagó.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Coronado dijo que se salió de la casa en la que convivían porque trataron de asaltarla, pues vio a una persona con pistola. Cuando fue al Ministerio Público a hacer su declaración, aseguraron que fue para asustarla porque no forzaron la chapa ni robaron nada. Después se enteró que López se había mudado.

“Lleva 17-18 años viviendo ahí en una casa que no me pagó mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga sus seguros de gastos médicos”, expresó.