Ingrid Coronado, en litigio contra Charly López por una casa: ‘¿Ustedes se la regalarían?’

Ingrid Coronado reveló que actualmente se encuentra en un litigio contra su exesposo Charly López después de asegurar que este lleva alrededor de 18 años viviendo en una propiedad de la cual el 50 por ciento le pertenece a la conductora, y no le ha pagado.

En los últimosos meses, ha recibido múltiples críticas por las demandas que ha interpuesto a sus exparejas y la que iniciará en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Al respecto, Coronado dijo en entrevista con Ventaneando que ella únicamente lo hace para defender lo que le ha costado años de trabajo conseguir, haciendo referencia a las dos propiedades que le pertenecen y que actualmente son ocupadas por otras personas que no le pagan renta y tampoco las quieren desocupar.

“¿Ustedes qué harían si estuvieran en la posición de criar a sus hijos solos o solas? ¿De mantener a sus hijos solos o solas? Que en alguna época de su vida trabajaron mucho y se hicieron de alguna propiedad, en mi caso son dos y, que actualmente están habitadas por una persona que no paga renta y que no quiere entregar esa propiedad, ¿ustedes se la regalarían?”, cuestionó Ingrid.

También hizo referencia a todos los comentarios que ha recibido sobre las acciones legales que emprende no solo en contra de su exesposo, sino de Ana Ferro.

“Me dicen mucho que a mí me gusta estar demandando a la gente, entonces, yo mejor les pregunto ¿ustedes iniciarían acciones legales para recuperar esa propiedad o ustedes dirían que la viuda y que se la quede? Yo creo que todas las personas queremos lo justo”, añadió.

Ingrid Coronado sostiene disputas con Anna Ferro y Charly López por dos propiedades. (Foto: Instagram / @annaferro8 / @charlylopezgar / @ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado aseguró que ella no decidió hacer públicos sus problemas personales

En la misma entrevista, la escritora del libro MujerÓN pidió a la audiencia y los medios que reflexionaran sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta, pues ella nunca ha sido la primera en hablar o exponer sus problemas personales.

“Si fuera por mí, nada se hubiera hecho mediático, o sea, yo los invito a que vean la historia y yo nunca he sido la que habla de temas personales ni legales, jamás. Siempre he tenido que responder porque mucha de la información que se habla sobre mí y sobre mis asuntos es falsa y por eso he tenido que hacerlo, ha sido más una necesidad que un gusto”, sentenció Coronado.