Anna Ferro asegura que Charly López dice la verdad sobre Ingrid Coronado: ‘Mi esposo me contó'

Después de las declaraciones que hizo Charly López sobre lo que sabía de la relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar cuando el conductor estaba enfrentando una lucha contra el cáncer, fue Anna Ferro quien salió a corroborar las declaraciones.

En una entrevista con una revista de circulación nacional, el exGaribaldi afirmó que Coronado estaba distante y poco empática de su entonces esposo a pesar de los múltiples cuidados que requería.

Aquellas aseveraciones fueron confirmadas por la viuda de Del Solar, quien dijo que Charly estaría diciendo la verdad puesto que ella también conocía algunas cosas sobre la relación que mantuvieron los conductores del programa Sexos en guerra.

“Me la estás poniendo bastante difícil porque mi esposo me contó varias cosas y entonces... me lo quiero guardar para otra ocasión. Y te puedo decir que el señor Charly habla con la verdad, eso es todo lo que te puedo decir”, confirmó la instructora de yoga en una entrevista con el programa Hoy.

¿Qué dijo Charly López sobre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

De acuerdo con la versión de Charly, decidió reunirse con Fernando del Solar en un restaurante cuando comenzó el proceso de divorcio de los conductores de Venga la alegría para hablar sobre lo que Fernando, quien padecía linfoma de Hogdkin, estaba viviendo con Ingrid.

“Del Solar tenía una enfermera; dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer”, dijo Charly en entrevista con TV Notas.

López, quien en aquel entonces había apoyado a Ingrid Coronado por los múltiples ataques y críticas que recibía, confesó haberse disculpado. “Le dije: ‘hermano, me metí en algo que no me corresponde, pero ella decía que tú no la defendiste cuando la atacaron’”.

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’ Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”, reveló el exGaribaldi.