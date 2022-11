Yolanda, la mujer a quien Pablo Milanés dedicó su canción: ‘Si he de morir quiero que sea contigo’

El cantautor cubano Pablo Milanés, amaba, cantaba y escribía. Era uno de los integrantes representativos de la Nueva Trova, su muerte deja un silencio en los escenarios, pero también como legado una voz que sigue resonando en el mundo de la música: Chan, chan, Ya no te pido, El amor de mi vida, La puerta de Alcalá y una de las más emotivas es Yolanda, una “declaración de amor”.

“Esto no puede ser no más que una canción / quisiera fuera una declaración de amor... Si me faltaras no voy a morirme / si he de morir quiero que sea contigo”, dice al inicio este tema de 1982.

¿Quién es ‘Yolanda’, de la canción de Pablo Milanés?

La canción lleva el nombre la segunda esposa del cantante: Yolanda Benet, quien se convirtió en la musa de uno de los éxitos más resonados de artista por la pasional relación que ambos tuvieron durante su matrimonio.

Yolanda es originaria de Cienfuegos, Cuba pero en su adolescencia se mudó a la Habana con sus padres. En aquella ciudad se dedicó a la industria del entretenimiento como asistente de director. De acuerdo con Vanity Fair, Yolanda Benet y Pablo Milanés se conocieron durante en la década de los años 60.

Yolanda conoció al cantante cuando estaba dando los primeros pasos en su carrera de solista después de haber formado parte de la agrupación Los Bucaneros.

En aquel entonces el cubano se encontraba casado con Olga Ayoub, pero se divorciaron en 1969 y fue en ese año en el que contrajo matrimonio con Benet. De esa unión nacieron Lynn, Liam y Suylén, quien también era cantante y falleció el pasado 30 de enero de 2022.

Suylén Milanés, destacada intérprete y productora musical, falleció a los 50 años. (Foto: Twitter / @EGREMOFICIAL).

Vanity Fair explica que la icónica canción de Yolanda surgió un día en el que la esposa de Pablo Milanés le pidió que le cantará una canción nueva.

Se ha comentado que el cantautor cubano la creó solo unos días después de que naciera Lynn, la primera de las tres hijas de la pareja, también cuentan que ella se quedó paralizada cuando la oyó por primera vez.

Los primeros versos del éxito explican las emociones que sintió el cantante cubano al lado de su “eternamente Yolanda”:

“Esto no puede ser no más que una canción

Quisiera fuera una declaración de amor

Romántica sin reparar en formas tales

Que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales

[...]

Si me faltaras no voy a morirme

Si he de morir quiero que sea contigo

Mi soledad se siente acompañada

Por eso a veces sé que necesito

[...]

Cuando te vi sabía que era cierto

Este temor de hallarme descubierto

Tú me desnudas con siete razones

Me abres el pecho siempre que me colmas

[...]

Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada mañana

Rezando el credo que me has enseñado

Miro a tu cara y digo en la ventana

Yolanda

Yolanda

Eternamente, Yolanda”.

Yolanda Benet y Pablo Milanés se divorciaron en 1973, pero mantuvieron una buena relación durante el paso de los años.

Pablo Milanés y Yolanda Benet mantuvieron una amistad, aún después de su divorcio. Se reunieron a inicios de agosto de este año. (Foto: Facebook / Yolanda Benet)

¿De qué murió Pablo Milanés?

El cubano falleció en un hospital español tras haber sido internado por complicaciones derivadas de un tipo de cáncer con el que vivía.

La revelación surgió de un comunicado publicado por la Oficina Artística de Pablo Milanés en el que se lamentó su fallecimiento.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid”, asimismo se explicó que el cantautor había sido internado desde el 12 de este mes por infecciones relacionadas con su enfermedad.