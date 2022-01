Silvia Pinal, libre de COVID-19

Tras una internación el pasado 22 de diciembre de la cual pudo recuperarse en casa, la actriz Silvia Pinal ha anunciado que la prueba que detecta la COVID-19 ha resultado en negativa, por lo que ya planea qué hacer con sus próximas vacaciones.

Por medio de una entrevista al programa Ventaneando fue Pinal, de 91 años, la que detalló su estado de salud, en el cual asegura que ha estado comiendo bien. “Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”, confió.

La también productora le dio gracias a Dios y a los médicos que no tuvo un estado grave ni una larga estadía en el nosocomio privado e incluso bromeó sobre el estado de sus nalgas. Con un estado de vacunación completo, lo que favoreció a su recuperación, Pinal terminó con su tratamiento en la comodidad de su casa, pues fue dada de alta el pasado 29 de diciembre para poder disfrutar las fiestas de fin de año junto a su familia.

“En estas vacaciones fíjate que aún no sé aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé, pero yo creo que Acapulco”, dijo sobre el destino que elegiría para descansar.

La noticia también fue confirmada por su hijo, Luis Enrique Guzmán, durante la emisión de Venga La Alegría. “Doña Silvia Pinal ya dio negativo en su prueba de COVID-19. Acabamos de hablar con Luis Enrique Guzmán y nos confirmó que efectivamente es así, ya dio negativo. La prueba la hicieron el sábado”, expresó.

Quien se recupera en aislamiento de su segundo contagio al virus es otra de sus hijas, Alejandra Guzmán, quien aseguró por medio de un comunicado que sus síntomas han sido leves.