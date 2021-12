El día que Vicente Fernández le dedicó ‘100 años’ a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera

En febrero de 2013, el cantante Vicente Fernández acudió al Auditorio Nacional para cerrar el concierto Cien años de lealtad institucional en el marco de la celebración de las diez décadas del Ejército Mexicano, en un evento que estuvo encabezado por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Vestido con un traje de charro blanco y acompañado por su hijo Alejandro Fernández, el intérprete apareció después de la presentación de la Orquesta Sinfónica del Ejército y Fuerza Aérea, así como de la Filarmónica de la Secretaría de Marina-Armada de México.

“Aunque ya me estoy retirando, quiero pedirle al secretario de la Defensa Nacional que me sigan invitando, porque me siento un soldado más”, expresó el ‘Charro de Huentitán’. La promesa se cumplió, ya que Fernández también formó parte del desayuno en Campo Marte en el Día del Ejército en 2015 y un año después, en 2016.

En el evento dedicó a Enrique Peña Nieto temas como La Mentira y Estos Celos, aunque hizo emocionar a la Primera Dama, Angélica Rivera, cuando cantó para la pareja Cien años. En tono de broma, Fernández enfatizó que el mandatario le había pedido otra canción, “pero voy a cantar otra porque no me la sé”.

Ante la solicitud de información, la institución afirmó que fue el propio Vicente Fernández el que se ofreció voluntariamente a participar dentro del Coloso de Reforma, por lo que no se generó gasto alguno al erario público porque el cantante no cobró ni un peso. “Me da mucho gusto saludar a don Vicente Fernández, agradecerle el que esté aquí, acompañando y amenizando esta celebración del Día del Ejército. Muchísimas gracias y gracias por las canciones dedicadas el día de hoy a nuestro glorioso Ejército Mexicano”, le dijo Peña Nieto.