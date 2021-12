Vicente Fernández: ‘Está bien bajarlo del pedestal’, dice Olga Wornat, autora de biografía no autorizada

“Contar a un ídolo no es fácil, pero yo creo que está bien desacralizarlo, bajarlo del pedestal”, dijo la periodista argentina Olga Wornat sobre “El charro de Huentitán”, en entrevista con Carmen Aristegui.

Esta mañana la autora del libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández, que salió a la venta el pasado 1 de diciembre, comentó que nunca ha sido su idea escribir “biografías a modo” de nadie.

Esta nueva obra ha sido muy polémica debido a que habla de los momentos más turbios de la vida de Vicente Fernández, como el secuestro de su primogénito Vicente Fernández Jr., en 1998, por parte de ‘Los Mochaderos’; también menciona que había una amistad entre su hijo Gerardo e Ignacio ‘Nacho’ Coronel, integrante del cártel de Sinaloa.

“Los ídolos son como intocables, yo lo que quise fue tratar de desacralizarlo un poco y contar al hombre que estaba atrás de ese ídolo que se subió a un escenario con la pistola al cinto, la botella de coñac y hacía hasta llorar hasta las piedras”, destacó la periodista argentina.

La escritora también ha realizado investigaciones sobre la vida de otros personajes como el expresidente Felipe Calderón en Felipe El Oscuro; y Martha Sahagún, quien fue Primera Dama en el sexenio de Vicente Fox, en La Jefa: vida pública y privada de Marta Sahagún.

En esta ocasión, durante más de un año Wornat ahondó en el tema de los ídolos populares, investigó a fondo sobre la historia de Vicente Fernández para “contar al hombre en sus claroscuros, en sus éxitos y en sus fracasos, en sus tragedias personales... Construir un ídolo no es fácil y él lo hizo sin darse cuenta como dijo muchas veces”.

En la entrevista, la periodista detalló que ella creció entre rancheras y boleros, pues a su mamá le encantaba la música de Vicente Fernández, “escucho sus temas y con esa voz extraordinaria me hace llorar… pero detrás de ello hay una vida que no es color de rosa, no es un cuento de hadas, hay conflictos, hay una familia que a veces termina peleándose por la fortuna del protagonista”.

“El charro de Huentitán” tuvo una vida compleja, afirma Wornat, pues creció con un padre alcohólico que murió de cirrosis y su madre falleció de cáncer a los 46 años, lo cual lo marcó, pero siguió adelante, “se propuso triunfar y lo ganó de puro terco, de golpear puertas, no se dejó caer... es inspiración para muchos”.

Además, ella considera que en el libro no solo se cuenta la historia de los hombres, sino también de mujeres como Lucha Villa, Lola Beltrán, Flor Silvestre: “cantar rancheras siendo mujer en aquellos tiempos en donde el machismo imperaba cien por cien, Vicente era un prototipo de ese machismo latinoamericano que tanto daño ha hecho, pero vivió cautivo de esa época”.

Después de que este 12 de diciembre se dio a conocer la muerte de “El charro de Huentitán”, Wornat escribió en su Twitter: “Murió Vicente Fernández, ídolo de la música mexicana y Latinoamericana. Trabajé casi un año en su vida y mi libro es un homenaje a mi madre, que lo amaba. Que en paz descanse”.