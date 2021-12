¿Adam Levine se tatúa el rostro? Esto declaró el cantante

Adam Levine, cantante de Maroon 5, ha reflejado a través de los años su gusto por las agujas y los tatuajes, por lo que ha puesto decenas de diseños por todo su cuerpo. Recientemente mostró un nuevo dibujo en su cara: una rosa con tallo largo en tinta negra.

De inmediato la imagen generó algunas controversias y se viralizó en redes sociales, pues se trataba de la primera vez que el estadounidense de 42 años cambiaba algo en su rostro. La encargada de revelar el nuevo look de su esposo fue la modelo Behati Prinsloo, quien compartió la fotografía durante un evento celebrado en la ciudad de Miami.

El revuelo generó que el propio Levine aclarara la situación cuando dijo que no se había unido a la moda de los tatuajes en el rostro, sino que la rosa se trató de algo de una noche en honor a su hija de cinco años Dusty Rose.

“Este mensaje es para mi madre: no me he hecho un tatuaje en la cara. Los que me conocen saben que soy demasiado vanidoso, demasiado presumido, para tatuarme la cara. El resto del cuerpo, me lo tatuaría sin problema, pero no este rostro”, comentó por medio de Instagram.

Recientemente, el intérprete de This Love estuvo en el centro de la polémica después de su reacción en un concierto, cuando apartó a una fan de su lado tras su intento por abrazarlo. Ante las críticas, Adam tuvo que pedir disculpas por su comportamiento para explicar las razones por las que reaccionó de esa forma.

“Necesito que todos entiendan que me asusté mucho. Y a veces, cuando te sobresaltas, tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo cuando estoy ahí arriba. Es algo de lo que me siento orgulloso. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido”, se defendió.