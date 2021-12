Maroon 5 regresa a la CDMX en 2022: fecha, venta y costo de boletos

El line up del Festival Pa’l Norte 2022 dio esperanza a varios fans de la CDMX acerca de posibles presentaciones independientes de algunos grupos que se presentarán en tierras regias. Pues este jueves se anunció el regreso de Maroon 5 a la Ciudad de México en un concierto a finales de marzo.

De acuerdo a un comunicado de Ocesa, la banda norteamericana liderada por el cantante y actor Adam Levine, Maroon 5, vuelve a la carga musical para llenar uno de los escenarios más entrañables de la CDMX.

El 30 de marzo de 2022 la banda originaria de Los Ángeles California se presentará en el Foro Sol, lugar que han visitado en anteriores ocasiones con gran éxito.

Foto: Cortesía OCESA

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Maroon 5?

El acceso a los pases para el concierto de Marron 5 estarán disponibles en preventa Citibanamex. Las fechas de compra para los tarjetahabientes se realizará los días 6 y 7 de diciembre.

La venta al público en general comenzará a partir del miércoles 8 de diciembre en las taquillas del Foro Sol y a través de la plataforma de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para Maroon 5?

Los costos de entrada para el concierto de la agrupación también se han dado a conocer. Aquí te contamos las zonas y rangos disponibles:

PLATINO - 3,900 pesos

ORO - 3,300 pesos

ROSA - 2,750 pesos

MORADO - 2,180 pesos

AZUL - 1,780 pesos

Standing floor B back - 980 pesos

VERDE A - 1,580 pesos

NARANJA A - 1,180 pesos

VERDE B - 980 pesos

NARANJA B - 780 pesos

VERDE C - 580 pesos

NARANJA C - 400 pesos

Maroon 5 y su trayectoria

Maroon 5, ganadores en tres ocasiones del premio Grammy, y quienes han sido certificados en múltiples ocasiones con discos de platino, han destacado en la industria y escena musical como uno de los actos más perdurables de la música pop, sino también como una de las agrupaciones más importantes del siglo XXI.

Hasta la fecha, los angelinos han vendido más de 60 millones de álbumes y han obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

Asimismo, su vigencia y relevancia ha tomado fuerza gracias a colaboraciones con artistas como Cristina Aguilera con “Moves Like Jagger”, Cardi B en la canción “Girls like You”, H.E.R en el tema Convince me, Juicy WRLD en Can’t leave you alone, Button con Anuel AA y Tainy, Lifestyle con Jason Derulo, Megan Thee Stallion con “Beautiful Mistakes”, entre otros.