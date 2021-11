Kirsten Dunst y la desigualdad salarial con Tobey Maguire en Spider-Man: “Fue muy extremo”

Aunque la carrera de Kirsten Dunst se vio favorecida desde que se adueñó del papel de ‘Mary Jane’ en la saga de Spider-Man junto a Tobey Maguire, la actriz de 39 años se refirió sobre la desigualdad salarial que vivió en los primeros tres filmes del superhéroe creado por Marvel.

“La disparidad salarial entre Spider-Man y yo era muy extrema. Ni siquiera lo pensé. Estaba como ‘oh, sí, Tobey está interpretando a Spider-Man”, se refirió Dunst en declaraciones para The Independent. “¿Pero sabes quién estaba en la portada del póster de Spider-Man 2? Spider-Man y yo”, agregó para dejar en claro que la disparidad salarial no coincidía a la publicidad en donde los dos actores aparecían por igual.

Aunque la primera película recaudó 821 millones de dólares y su secuela 789 millones, la situación no cambió en el contrato pese al notorio éxito de los filmes entre 2002 y 2007, años en los que Kirsten protagonizó al amor de ‘Peter Parker’.

Sin embargo, a catorce años de su despedida de uno de los papeles que la llevó al reconocimiento internacional tras su participación juvenil en películas como Entrevista con el Vampiro y Jumanji, Dunst afirmó que volvería a la franquicia porque sería divertido.

Dunst ve como su mentora a la directora Sofía Coppola, con quien trabajó en la década de los noventas en The Virgin Suicides y quien asegura le dio la confianza que necesitaba ya que, entre otros comentarios, elogió su dentadura que era criticada especialmente por mostrar sus ‘colmillos’.

“Ella me hizo sentir bonita. Cuando eres una chica de 16 años, te sientes como una mierda contigo misma, ¿verdad? Así que tener mi primera experiencia de un papel más ‘sexy’ a través de sus ojos me dio una confianza que me ayudó a lidiar con muchas otras cosas”, contó.