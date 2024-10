¡Las caderas no mienten! Shakira abre nueva fecha en el Estadio GNP de CDMX

¡Waka, waka! Shakira anunció un nuevo concierto en la CDMX tras agotar todos los boletos disponibles en la preventa, lo que significa que aún tienes una oportunidad más para estar frente a frente con una de las cantantes colombianas más populares de la historia.

Por el momento, Shakira había anunciado tres conciertos en México, pero ante la alta demanda decidió aperturar una nueva fecha para la capital mexicana y se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 21 de marzo de 2025.

Esta información fue confirmada por Ocesa este jueves 10 de octubre, así que ajusta la agenda y prepárate para estar listo y poder adquirir tus entradas para ver a la intérprete de ‘Pies descalzos’.

Los boletos de la preventa para fans de Shakira se agotaron en menos de una hora, (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuándo es la preventa para el nuevo concierto de Shakira en la CDMX?

Shakira no tendrá una sola fecha en el Estadio GNP Seguros, así lo confirmaron este jueves donde se revelaron los datos para poder conseguir los boletos.

La preventa para el concierto es este mismo 10 de octubre a partir de las 14:25 horas, por lo tanto, no necesitas código de fan, únicamente contar con una tarjeta Citibanamex, así lo informó Ocesa en una publicación hecha en sus redes sociales, así que corre o nuevamente se van a agotar.

Si cuentas con una tarjeta de crédito de esta institución bancaria, tendrás acceso a una promoción, la cual consta de 3 meses sin intereses, para poder diferir el gasto.

Shakira anuncia nueva fecha en la CDMX. (Foto: Instagram @Ocesa)

Tan solo minutos después de la habilitación de la preventa del nuevo show de Shakira, la fila virtual ya tenía miles y miles de personas en espera de conseguir el lugar deseado en el inmueble antes llamado Foro Sol.

Y esto ocasionó que en redes sociales algunos usuarios y fans de la cantante colombiana pidieran que abriera una tercera fecha en la CDMX, ¿así será? Por ahora solo queda esperar.

¿Cuándo es la venta general para el segundo concierto de Shakira en CDMX?

La venta general de los boletos, donde no necesitas una cuenta con determinados bancos ni códigos de fans, ocurre el próximo 11 de octubre, pero no se reveló un horario para poder acceder y conseguir los preciados tickets de ‘Las mujeres ya no lloran tour’ para México.

La fila virtual para la preventa de la nueva fecha de Shakira. (Captura: Ticketmaster)

¿Cuánto cuesta un boleto para el concierto de Shakira en la CDMX?

En caso de mantenerse el costo de los boletos para el concierto de Shakira en la CDMX que anteriormente se estipularon, entonces el precio será el siguiente y te los enlistamos a continuación con las zonas del Estadio GNP Seguros.

Rojo : 10 mil 856.75 pesos.

: 10 mil 856.75 pesos. Amarillo : de 8 mil 50.75 a 9 mil 258 pesos.

: de 8 mil 50.75 a 9 mil 258 pesos. Rosa : 6 mil 830 pesos.

: 6 mil 830 pesos. Azul : 5 mil 310 pesos.

: 5 mil 310 pesos. Morado : 4 mil 390 pesos.

: 4 mil 390 pesos. Café : 3 mil 646 pesos.

: 3 mil 646 pesos. GNP : 3 mil 536 pesos.

: 3 mil 536 pesos. General : 1,584.75 pesos.

: 1,584.75 pesos. Verde : 1,340 pesos.

: 1,340 pesos. Naranja: 1,217 pesos.

Sin embargo, existen algunos paquetes VIP y son los siguientes (con sus respectivos precios).