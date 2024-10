‘Clara-mente’ aún hay boletos para Shakira en México: Estas son las otras oportunidades para comprar entradas

“Se me acaba el argumento y la metodología”... pero los boletos todavía no. Shakira regresa a México en 2025 con su gira Las mujeres ya no lloran, después sus últimos épicos conciertos en el país en 2018 con El Dorado World Tour.

La preventa para fans de Shakira causó manos temblorosas este 8 de octubre, no faltó el despistado que no sabía que debía registrarse antes de entrar a la fila virtual, la cual alcanzó hasta 50 mil personas en espera de una oportunidad de cantar el ‘Waka, Waka’ con la loba colombiana.

Si es tu caso, aún tienes varias oportunidades de ir a ver cómo la legendaria Shakira cantar que “las caderas no mienten”.

Shakira volverá a la Ciudad de México como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la cual iniciará el 2 de noviembre en Estados Unidos. (Foto: Especial El Financiero)

Preventa y venta general de Shakira World Tour 2025: ¿Cuándo comprar boletos en Ticketmaster?

Hay tres oportunidades para comprar tus boletos para Shakira en México.

Preventa para fans

La preventa de fans comenzó a las 10:00 horas este 8 de octubre y los boletos ya se agotaron. La compra era previo registro y con un código que llegó al correo electrónico, participaban todas las tarjetas.

Preventa Citibanamex

Este 10 de octubre hay otra preventa solo para clientes con tarjetas Citibanamex, arranca a las 14:00 horas y finaliza a las 23:59.

Venta general

El último chance es el 11 de octubre, cuando tendrás que pelear como loba en la venta general por las últimas entradas. Iniciará a las 14:00 horas.

Shakira dio un concierto en la plancha del Zócalo 2007. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López) (Saúl López/Saúl López)

Fechas y precios: ¿Cuándo viene Shakira a México y cuáles son los costos de los boletos?

Shakira tiene tres fechas en México en tres estados: Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México.

Los boletos en de su gira en Estados Unidos se vendieron de 350 dólares (6 mil 700 pesos) a mil 517 dólares (alrededor de 29 mil pesos).

Mientras que en México hay un rango variado que arranca en mil 340 pesos y puede alcanzar hasta los 41 mil pesos en un paquete VIP.

Monterrey

La colombiana visita Monterrey, Nuevo León, el 12 de marzo de 2025, se presenta en el Estadio BBVA:

Cancha A: 8 mil 50 pesos.

Cancha B: 6 mil 830 pesos.

Poniente: 5 mil 366 pesos.

Oriente: 5 mil 366 pesos.

Guadalajara

El 16 de marzo de 2025, Shakira llega al Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco.

Ciudad de México

Por último, el 19 de marzo de 2025 llega al Estadio GNP Seguros, Ciudad de México:

Amarillo: 9 mil 258 pesos

Rojo: 10 mil 856 pesos

Rosa: 6 mil 830 pesos

Morado: 4 mil 390 pesos

Azul: 5 mil 310 pesos.

Café: 3 mil 646 pesos.

Verde: 1,340 pesos.

Naranja: 1,217 pesos.

GNP: 3 mil 536 pesos