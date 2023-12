Backstreet Boys en la Feria de León: Fechas, boletos, sede y todo lo que debes de saber

¿Estás listo para cantar ‘I Want It That Way’ en 2024? La Feria de León celebrará una nueva edición con la presencia de agrupaciones como Backstreet Boys, Kings of Leon y Los Tigres del Norte.

La Feria Estatal es un evento que conmemora la fundación de la ciudad de León, Guanajuato, y se caracteriza por su enorme cartelera con actividades culturales, eventos musicales y hasta oferta de gastronomía mexicana.

En ocasiones pasadas, la Feria de León ha recibido en su escenario a cantantes como Ángela Aguilar, Alejandro Fernández, Carlos Rivera, entre otros. Si estás interesado en formar parte de la edición de 2024, te contamos todos los detalles que debes de saber.

Backstreet Boys, Kings of Leon y Los Tigres del Norte son algunos de los artistas en la Feria de León 2024. (Especial)

¿Cuándo es la Feria de León 2024?

Por medio de sus redes sociales, los organizadores de la Feria de León revelaron que el evento se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero.

Además de los conciertos, la festividad en León, Guanajuato, contará con espectáculos de patinaje sobre hielo, la celebración de los 40 años del Circo Roberts y Coco: Un Festival para Recordar, un show inspirado en la película de Disney.

“Lo que sí les prometo es que la Feria Estatal 2024 será una verdadera feria internacional, vamos a echar la casa por la ventana”, señaló Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, en la presentación de la feria.

Cartel de la Feria de León 2024: ¿Qué bandas y artistas se presentarán?

En esta edición, la Feria de León contará con la participación de cantantes nacionales e internacionales que se presentarán en diferentes días del evento, hay dos artistas cuyos nombres no se han revelado, pero sorprenderán a los asistentes en febrero.

Este es un listado con las bandas y cantantes que forman parte del cartel de la Feria de León, con sus respectivas fechas:

Espinoza Paz: 12 de enero

La Arrolladora Banda Limón: 13 de enero

Nicki Nicole: 14 de enero

Orgullo Guanajuato: 17 de enero

Lasso: 18 de enero

Jason Derulo: 19 de enero

Banda Cuisillos: 20 de enero

Banda El Recodo: 21 de enero

La Kumbre con K: 24 de enero

Kings of Leon: 25 de enero

Conjunto Primavera: 26 de enero

Pepe Aguilar: 27 de enero

Matisse: 28 de enero

Artista sorpresa: 31 de enero

Artista sorpresa: 1 de febrero

Lost Frequencies y Water Castle: 2 de febrero

Backstreet Boys: 3 de febrero

Marco Antonio Solís: 4 de febrero

Los Tigres del Norte: 5 de febrero

Sebastián Yatra: 6 de febrero

Cartel de la Feria de León 2024. (Foto: X / @FeriaDeLeon)

¿En dónde se compran los boletos para la Feria de León 2024?

David Novoa Toscano, presidente el Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, explicó en un video, publicado en redes sociales, algunos de los detalles sobre la entrada a los conciertos de la celebración.

“Todos los espectáculos tienen un cupo limitado... el 85% de los foros serán de manera gratuita, en las próximas semanas les estaremos comunicando las entregas para estos boletos”, aseguró Toscano en un clip.

De igual manera, David Novoa mencionó que un 15% de los boletos se tienen contemplados vender desde el 19 de diciembre por medio de la plataforma de Ticket One.

En ocasiones pasadas, la Feria Estatal de León ha tenido una rueda de la fortuna. (Foto: Facebook / @Feria Estatal de León)

¿En dónde va a ser la Feria de León 2024?

En una publicación de Facebook, los organizadores de la Feria Estatal de León 2024 revelaron que los conciertos, como el de los Backstreet Boys, se llevarán a cabo en el Foro Mazda.

Algunas de las demás actividades, al igual que en años pasados, se realizarán en la Velaria de la Feria que se encuentra en Bulevar Paseo de los Niños 111, Zona Recreativa y Cultural, 37500 León de los Aldama, Guanajuato.