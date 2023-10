David Holmes, el doble de Daniel Radcliffe que quedó paralizado al grabar ‘Harry Potter’

Las películas de Harry Potter se caracterizan por formar parte de la infancia de personas que crecieron en los 2000; sin embargo, la grabación de estas no fue nada sencillo. Esto se debe a que tuvieron algunos accidentes como el caso de David Holmes.

David Holmes es un exactor y doble de acción que nació en 1969 en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Es reconocido por formar parte de la mayoría de películas de Harry Potter, como el ‘stunt’ de Daniel Radcliffe, quien interpretó al ‘niño que vivió'.

Sin embargo, durante la grabación de la primera parte de Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte en 2009, David Holmes sufrió un accidente que lo dejó paralizado y cambió su carrera profesional.

¿Cómo fue el accidente de David Holmes, doble de Daniel Radcliffe?

A pesar de que en un principio no se sabía lo que le sucedió a David Holmes, en una entrevista con The Mirror en 2014, el exactor de doble narró lo que sucedió en el set de grabación de la primera película de Las Reliquias de la Muerte.

Holmes sufrió su accidente grabando unas de las escenas de Harry Potter volando, aunque no especifico en cuál es probable que algunas de las del inicio de la cinta en las que los héroes escapan de los villanos por medio de escobas voladoras.

Daniel Radcliffe en 'Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte'. (Foto: Harry Potter)

David estaba atado a un mecanismo que simulaba la sensación de una explosión; sin embargo, la máquina lo jalo demasiado fuerte, lo que provocó que chocará contra un colchón y se rompiera su cuello.

“Me golpeé contra la pared y caí sobre la alfombra protectora que había debajo. Mi coordinador de acrobacias me agarró la mano y me dijo: ‘Apriétame los dedos’. Podía mover el brazo para agarrarle la mano, pero no podía apretarle los dedos”, explicó en conversación con The Mirror.

El actor fue trasladado de emergencia a un hospital en Londres, Reino Unido, en el que los especialistas le aseguraron que había quedado paralizado del pecho hacia abajo y que tendría movimiento limitado en sus brazos.

Escena de 'Harry Potter'. (Foto: YouTube / @harrypotter)

A lo largo de su proceso de recuperación, David Holmes aseguró que recibió visitas de diferentes intérpretes del elenco como Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Tom Felton (Draco Malfoy).

En una subasta y cena benéfica para ayudar a Holmes, esto fue lo que declaró Daniel Radcliffe:

“Tengo una relación de muchos, muchos años con Dave... odiaría que la gente nos viera a Dave y a mí y dijera: ‘ahí está Daniel Radcliffe con una persona en silla de ruedas’, porque nunca, ni siquiera por un momento, querría que asumieran que Dave es otra cosa que una persona increíblemente importante en mi vida”.

De acuerdo con Variety, actualmente Daniel Radcliffe se encuentra produciendo un documental sobre David Holmes que cuente el antes y después de su vida profesional y personal tras el incidente.

¿Qué otros incidentes pasaron en el set de grabación de ‘Harry Potter’?

Aparte de aquel incidente, durante el documental de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, el actor Tom Felton reveló que sufrió de una herida en el set de grabación de La Cámara de los Secretos en 2002.

El accidente ocurrió en una de las escenas en las que Lucius Malfoy, interpretado por Jason Isaacs, discutía con el personaje de Draco; sin embargo, un golpe improvisado lastimo la mano del joven actor.

Tom Felton como Draco Malfoy. (Foto: Harry Potter)

“La primera escena que grabamos (de La Cámara de los Secretos) fue eliminada... Draco tocaba algo y utilizaba mi bastón para detenerlo, pero no sabía lo filoso que eran los dientes del bastón”, explicó Jason Isaacs en Return to Hogwarts.

Afortunadamente, el incidente no escaló, pero en diversas ocasiones Tom Felton reveló que sí le dolió el golpe.