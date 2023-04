Daniel Radcliffe, de Harry Potter, y Erin Darke se convierten en padres de su primer hijo

Daniel Radcliffe, la estrella de la saga de Harry Potter, y Erin Darke, su pareja desde hace 10 años, se convirtieron en padres de su primer hijo hace algunos días.

La noticia fue confirmada por el actor, a través de su cuenta de Instagram, tras revelarse unas fotografías en las que se ve a ambos actores pasear en las calles de Nueva York junto con su bebé, a quien llevaban en una discreta carriola.

El embarazo de Erin apenas se había dado a conocer a finales marzo en unas fotografías difundidas por Daily Mail Online y un testimonio que afirmaba el entusiasmo con el que la pareja esperaba a su primogénito.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente cercana comentó que los actores estaban muy felices por el nacimiento de su hijo.

“Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Apenas le dijeron a sus familias y amigos. Es un momento increíblemente emocionante”, aseguró.

Daniel Radcliffe como Erin se han mantenido herméticos con la prensa respecto a su vida privada y, tanto el embarazo como la llegada de su hijo no fueron la excepción.

Daniel Radcliffe confirmó la noticia del embarazo de Erin Darke en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram @daniel9340)

¿Cómo se conocieron Daniel Radcliffe y Erin Darke?

En 2012 el actor de 33 años y Erin coincidieron en el rodaje de la película Kill Your Darlings, cuya trama aborda la Generación del Beat en Estados Unidos, un movimiento literario que fue encabezado por escritores como Allen Ginsberg (figura interpretada por Radcliffe) y Jack Kerouac.

A partir de ese año la pareja comenzó una relación amorosa que ha mantenido hasta la fecha.

Pese a la reserva en temas personales, en algunas ocasiones Radcliffe ha compartido algunas impresiones acerca de cómo fue el primer ‘flechazo’ con Erin.

Durante la filmación de la cinta, dirigida por John Krokidas, Erin y Daniel realizaron una escena intíma, cuya historia posteriormente mencionó el actor durante una charla con la revista People: “Será una gran historia para contarles a nuestros hijos algún día por lo que hacen nuestros personajes entre ellos”.

¿Quién es Erin Darke?

La actriz Erin Darke, de 38 años, es egresada de la Universidad de Michigan, donde estudió Teatro y Artes Escénicas. A los 21 años se mudó a Nueva Rork donde comenzó sus primeros trabajos en obras teatrales.

También ha participado en series como Good Girls Revolt, The Marvelous Mrs. Maisel y Dietland. Algunos de los filmes más destacados, además de Kill Your Darlings son Love & Mercy y Still Alice.