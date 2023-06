Concierto del Día del Padre, bazar de ‘Los Simpson’ y otros planes en CDMX del 16 al 18 de junio

¡Llegó el fin de semana! Es momento de disfrutar las diversas actividades culturales y festivales gastronómicos que albergará la CDMX.

¡Mantente hidratado! Actualmente, la república Mexicana está atravesando una ola de calor, por lo que es recomendable consumir frutas y bebidas naturales que ayuden a combatir los efectos secundarios de las altas temperaturas.

¿Ya sabes qué ver en el cine? Este fin de semana puedes disfrutar del estreno de la película The Flash protagonizada por Ezra Miller. Asimismo, aún puedes ver cintas como Spider-Man: Across The Spidervese y La Sirenita.

Este domingo 18 de junio se celebrará en México, y en varias partes de Latinoamérica, el Día del Padre 2023.

En México, el Día de Padre se celebra el tercer domingo de junio. (Foto: Shutterstock)

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Te dejamos un listado con algunos planes que puedes disfrutar en la Ciudad de México del 16 al 18 de junio.

Exhibición de fotografía de Steve McCurry

¿Estás en busca de una actividad cultural? El Museo Franz Mayer es sede de una curaduría llamada ICONS con piezas del fotógrafo Steve McCurry.

El fotoreportero Steve McCurry es un artista reconocido por capturar la esencia de la lucha y la alegría humana en diferentes piezas. Uno de sus trabajos más populares es un retrato titulado ‘Afghan Girl’ que incluso llegó a ser la portada de la revista National Geographic.

El Museo Franz Mayer cuenta con una exposición de fotografías. (Foto: Twitter / @museofranzmayer)

La exposición tiene un precio de 180 pesos por persona y se pueden adquirir por medio del sitio web del museo.

¿Cuándo? La exposición tiene fechas disponibles hasta el 30 de junio.

¿Dónde? Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc.

Feria Artesanal

El Museo de Culturas Populares será sede de la feria artesanal llamada Nuestras Culturas Viven.

Se trata de un evento que tiene como objetivo exponer y vender diferentes artesanías elaboradas por productores nacionales. Habrá alrededor de 22 grupos de artesanos conformados en su mayoría por mujeres.

La feria artesanal se realizará en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

¿Cuándo? Del 18 al 18 de junio.

¿Dónde? Avenida Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Expo-Feria del Pulque y la Barbacoa

¿Van con todo tus taquitos? La alcaldía Magdalena Contreras será sede de la próxima Expo-Feria del Pulque y la Barbacoa.

Se trata de un evento dedicado a exponer a los diferentes productores de la barbacoa y el pulque en un solo lugar. La celebración contará con venta de artesanías y actividades culturales como presentaciones musicales.

La Expo-Feria del Pulque y la Barbacoa tendrá como sede la alcaldía Magdalena Contreras. (Foto: Shutterstock)

El evento gastronómico será de libre acceso y se dividirá en tres días con un un horario de 8:00 a 20:00 horas.

¿Cuándo? El 16, 17 y 18 de junio.

¿Dónde? Avenida Álvaro Obregón 20, Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras, CDMX.

Concierto para el Día del Padre

¿Ya sabes como festejar a papá? La alcaldía Iztacalco tendrá un concierto gratuito para celebrar el Día del Padre 2023.

Se trata de una celebración en la que la agrupación La Real Sonora Dinamita y el cantante José Joel se presentarán en la explanada de la alcaldía para celebrar a los padres en su celebración. El evento es de libre acceso y comenzará a partir de las 16:45 horas.

Te recomendamos ir con anticipación para conseguir un buen lugar.

¿Cuándo? El 16 de junio

¿Dónde? Calle, Av. Río Churubusco, Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, CDMX.

Festival de Los Simpson

¿Tu papá es fanático de Los Simpson? Este fin de semana, la CDMX será sede de un festival dedicado a una de las familias más populares de la televisión para celebrar el Día del Padre 2023.

Se trata de un evento llamado ‘Padre Simpson’ que busca celebrar a los progenitores con la temática de la serie Los Simpson. La celebración estará llena de actividades como un concurso de donas, venta de recuerdos y hasta concurso de disfraces.

Los organizadores del festival de Los Simpson es Lotto Producciones y para poder acceder al evento, es necesario adquirir las entradas que van desde los 195 hasta los 560 pesos. Los pases se pueden consultar en su sitio web.