¿Existe Springfield en la vida real? Creador de ‘Los Simpson’ reveló su ubicación

Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, el programa que ha trascendido por generaciones a lo largo de 34 temporadas al aire en televisión, creado por Matt Groening, quien reveló en qué ciudad se inspiró para ser hogar de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Estos peculiares personajes amarillos que han pasado a la historia como parte de la serie de televisión animada más longeva se inspiraron en la propia infancia de Groening, específicamente al ver Father knows best, que también se basaba en un lugar llamado Springfield.

Eso le daba una especial sensación de cercanía al dibujante, ya que pensaba que era la ciudad al lado de Portland, donde nació. Sin embargo, en Estados Unidos hay decenas de sitios con el mismo nombre, por lo que Matt se encargó de contar dónde sería la localización de la familia.

“Cuando crecí, me di cuenta de que era sólo un nombre ficticio. También me percaté de que Springfield es uno de los nombres más comunes para una ciudad en Estados Unidos. Me pareció divertido que hubiera mucha gente que se sintiera identificada con el nombre de la ciudad”, le dijo a Smithsonian.

Aunque su idea surgió por el estado de Oregón, no quiere decepcionar a nadie, así que “cuando me preguntan si las historias graciosas suceden en el Springfield de Ohio o en el de Massachussets, yo siempre contesto que sí”, agregó.

Abraham Simpson relatando una historia. (Foto: The Simpsons)

¿Cómo nació la idea de Los Simpson?

Según las declaraciones de Groening para Smithsonian, el creador de la serie llevaba cinco años con su tira cómica Life in Hell, cuando lo llamó Jim Brokes, quien estaba desarrollando el programa The Tracey Ullman Show.

“Quería que entrara y presentara una idea para hacer pequeños dibujos animados en ese programa”, confesó.

Sin embargo Matt se percató de que la creación que presentara no sería de mi propiedad, pues tendría que ceder los derechos Fox, así que decidió plantear un nuevo productor pero en el que nadie pudiera intervenir.

“Básicamente dibujé a mi propia familia. El nombre de mi padre es Homero, el de mi madre es Margarita; tengo una hermana llamada Lisa y a Maggie, así que las dibujé a todas. Iba a nombrar al personaje principal Matt, pero no pensé que iría bien en una reunión de presentación, así que cambié el nombre a Bart”, relató Groening.

Bart Simpson en forma de rata durante un pensamiento de Homero. (Foto: The Simpsons)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Los Simpson?

Aunque a lo largo de más de tres décadas Los Simpson se han consolidado por su comedia, la aparición de personajes famosos e incluso sus predicciones del futuro, su lanzamiento en 1989 no es el primer registro que se tiene.

El programa ganador de 33 premios Emmy tuvo sus primeras apariciones con el cortometraje Good Night que presentó la primera versión de sus personajes en The Tracey Ullman Show. Su idea evolucionó al presentar con sátira a la sociedad estadounidense a través de los ojos de una familia disfuncional.

Los más de 700 episodios consiguieron una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, además de que en enero de 2023 Fox renovó los planes para una 35 y 36 temporadas.