Que no te cobren el perfil de tu ex en Netflix: Así puedes eliminarlos de tu cuenta

La plataforma de streaming de video Netflix tendrá en los próximos días algunos cambios para el público mexicano, por lo que la felicidad de poder compartir cuentas sin que te cueste una cantidad extra a tu mensualidad ha terminado luego de que la compañía anunciara nuevas funciones para evitar que se compartan contraseñas sin que los usuarios estén en la misma casa.

Si quieres ver alguna serie o película que forme parte de su contenido y no eres el titular tendrás que tener su visto bueno, ya que se pondrán manos a la obra para cobrarle 69 pesos por el uso. Es por ello que, si eres el que pagará la cuenta, puedes administrar los accesos y así evitar compartir contraseñas o perfiles que aumenten tu recibo.

Por ejemplo, si dejaste abierto accidentalmente en otro dispositivo o tu ex sigue usando un perfil y no sabes cómo retirarle el servicio, te decimos cómo purgar esos accesos que ya no quieres. Eso sí, prometen que podrás utilizar el servicio fuera de casa o durante unas vacaciones. Esto es lo que tienes que hacer:

Pasos para depurar tu cuenta en Netflix

‘Tío Netflix’ asegura que sus cuentas están diseñadas para usarse en un mismo hogar, por lo que se añadieron opciones para transferir un perfil o administrar los accesos y dispositivos; con esta forma confían en que puedas tener el control.

Revisa quiénes usan tu cuenta Controla en qué cuentas se ha iniciado sesión Ciérrala en los dispositivos que no deberían tener acceso Cambia tu contraseña.

Si, por el contrario, no te importan los pesos extras y quieres ser generoso con tu mensualidad, entonces hay una manera de hacerlo: