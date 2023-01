Shakira: ¿De qué trata ‘Loba’, su canción a la que hace referencia en sesión con Bizarrap?

Shakira está de estreno gracias a la colaboración que hizo con Bizarrap. La letra, de acuerdo con miles de usuarios en Internet, está dirigida a Gerard Piqué, con quien duró 12 años de relación.

El tema ha acumulado millones de vistas a un día de su estreno, que también dejó lugar para distintos memes y ha permitido ver las distintas referencias que la colombiana incluyó en la sesión.

Una de ellas hace alusión a ‘Loba’, una de sus canciones más populares. En redes sociales, relacionan el sencillo que estrenó en 2009 con la frase “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

¿De qué trata ‘Loba’, la canción de Shakira?

‘Loba’, que también tiene su versión en inglés, llamada ‘She Wolf’, es el primer sencillo de su álbum homónimo, lanzado en 2009, y es una canción con la que Shakira externa un deseo de liberación y de empoderamiento después deshacerse de tabúes.

Durante una entrevista con AP en 2009, la misma cantante confesó que está canción mostraba un alter ego de sí, que considera todas las mujeres poseen.

“Es como un lado más animal de ti, un lado más primitivo... una persona más animal en cierto sentido. Cuando entiendes estas cosas te perdonas a ti mismo cada vez que te equivocas; dices, ‘no era yo, esa era la loba... el animal en mí, esa no era yo, no tengo nada que ver con eso’”, explicó la cantante en el momento en que lanzó el sencillo.

Shakira también confiesa que en aquel momento de su vida y carrera se sentía más libre y con la oportunidad de escucharse a sí misma.

“Creo que ‘Loba’ tiene mucho que ver con el momento en que siento que estoy. Me siento mucho más libre ahora como mujer, un poco más en contacto con mis propios deseos y me inclino ahora a escucharme a mí misma un poco más. (...) No lo que todos los demás quieren, sino, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y me parece que la canción, en lo profundo, se trata acerca de eso”, mencionó en 2009.

Video de ‘Loba’

Según un sondeo realizado por el sitio Muzu.tv en 2009, el video de ‘Loba’ fue escogido como el segundo ‘más sexy de todos los tiempos’ solo detrás de ‘Toxic’, de Britney Spears.

En el clip, se le ve a Shakira despertando de un sueño; se para a ver su ventana, donde hay luna llena, e inmediatamente le crecen las uñas. Después de vestirse con botas largas, se acerca a su closet, donde comienza la canción.

A lo largo de escenas donde la cantante baila en diversos escenarios, uno de ellos dentro de una jaula en donde lleva un atuendo color nude, se visualiza a ‘la loba’ que sale de sí.

Incluso, hay cortes en los que se ve al animal del que se hace referencia en la canción. Al término de la melodía, la cantante despierta y sale de su closet para volver a la cama.