¿Quién fue Audrey Mestre, la apneista que inspiró la película ‘Sin Aliento’ de Netflix?

Sin Aliento (No Limit), película basada en la apneista Audrey Mestre, se ha convertido en uno de los lanzamientos de la plataforma Netflix más gratos entre sus suscriptores por su inusual historia que combina deporte, romance y tragedia.

Esta película francesa de la plataforma de streaming y dirigida por David M. Rosenthal retrata un drama romántico de “gran impacto visual” sobre una joven con un talento excepcional que “se sumerge en un profundo y destructivo amor” con su instructor de buceo en apnea.

¿De qué trata ‘Sin Aliento’, la película de Netflix?

Sin Aliento (No Limit, en inglés) cuenta la historia de Roxana Aubrey (interpretada por Camille Rowe), una joven que abandona la escuela y se muda de París, Francia para aprender buceo con Pascal Gautier (Sofiane Zermani), campeón mundial en esta disciplina.

'Sin Aliento' Netflix (Twitter @Netflix)

Aubrey se convierte en una gran apneista, pero cuanto más profundiza en el mar, también lo hace en su relación con Gautier, quien después comienza a tener celos y a minimizar a su pupila cuando esta gana campeonatos e impone nuevos récords.

¿Quién fue Audrey Mestre, apneista que inspiró ‘Sin Aliento’?

La película de Netflix está basada en la historia real de la buceadora francesa Audrey Mestre (1974-2002), especialista en buceo libre y apnea.

Mestre era estudiante de Biología Marina en La Paz, México. Comenzó a bucear desde que era adolescente, a los 13 años de edad.

En 1996 conoció al cubano Francisco ‘Pipín’ Ferreras, el campeón de buceo libre que aceptó entrenarla. Ambos se enamoraron y se casaron en 1999; se mudaron a Miami, Florida.

Audrey Mestre rompió dos veces el récord mundial de buceo libre; en 1999 y en 2001 impuso la marca de 426.51 pies de profundidad. Sin embargo, su registro fue superado por otra buceadora, así que en 2002 buscó descender debajo de los 524.93 pies.

El 19 de octubre del 2022, la apneista intentó la hazaña de imponer un nuevo récord, el cual había conseguido de manera no oficial días antes con 561 pies.

Mestre debía pasar máximo tres minutos sumergida en el agua para no poner en riesgo su vida, sin embargo, una falla en el cilindro de aire y la fuerte corriente hicieron que su ascenso fuera más lento, por lo que estuvo nueve minutos debajo y murió.

Aunque las investigaciones forenses determinaron muerte accidental, su deceso provocó varias especulaciones que señalaban a su esposo, Francisco ‘Pipín’ Ferreras, pues se rumoraba que estaban a punto de divorciarse.

La historia de Audrey Mestre, además de la película ‘Sin Aliento’, ha inspirado también varios libros, como El último intento: La verdadera historia de la campeona de apnea Audres Mestre y el misterio de su muerte de Carlos Serra y The Dive: A story of love and obsession de Linda Robertson y el propio Ferreras, quien cuenta su versión del accidente de su “alma gemela” y cómo “ya no pudo encontrar consuelo en el mar, que siempre había sido su hogar”.