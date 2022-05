Grupo Firme en el Zócalo: Acá otros 6 conciertos gratuitos y legendarios

Grupo Firme se ha convertido en un fenómeno popular, por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la presentación gratuita de la agrupación en el Zócalo en una fecha que se dará a conocer más adelante. Además, quienes conquistaron hace unos días el escenario de Coachella, recibieron un reconocimiento y el nombramiento de huéspedes distinguidos de la ciudad.

“Es un orgullo estar aquí. Les agradezco por creer en el proyecto de Grupo Firme. Quiero demostrarles a todos que los jóvenes podemos hacer muchas cosas, cambiar estereotipos y lograr lo que nos proponemos”, dijo Eduin Cazares, en conferencia de prensa. El homenaje fue gracias a su difusión de la música regional mexicana, así como promover la inclusión y el respeto frente a la diversidad sexual y de género.

Nos estamos preparando para la fiesta que promete ser este espectáculo, por lo que quisimos hacer un recuento de los shows más memorables que se han ofrecido, tanto de artistas locales como internacionales, en el emblemático Zócalo de la CDMX.

Café Tacvba (2005)

Con un récord de asistencia para aquel entonces, la agrupación liderada por Rubén Albarrán reunió a más de 170 mil personas en el Zócalo con un show de casi tres horas con invitados como integrantes de Molotov y La Maldita Vecindad o Jaime López. Aunque cantaron gran parte de sus éxitos, no se salvaron de los incidentes con varios desmayados a pocos minutos de dar inicio debido a un corto que aglomeró a los asistentes instalados en las calles cercanas, que estaban al tope de capacidad.

Manu Chao (2006)

Más de 180 mil personas formaron parte de este evento en el que Chao se presentó junto a su grupo Radio Bemba Sound System, en donde sonaron éxitos como ‘Clandestino’, ‘Señor matanza’, ‘Me gustas tú’ e incluso un cover a Vicente Fernández con ‘Volver, volver’. Claro, no sin antes iniciar con la voz del subcomandante Marcos del EZLN.

Paul McCartney (2012)

El exintegrante de The Beatles conquistó a todas las generaciones que se hicieron presentes en su show, por lo que sumaron más de 200 mil personas en el marco del Día de las Madres. Anteriormente, el británico había presentado su gira On The Run en el Estadio Azteca. Quienes no pudieron acudir a esa cita aprovecharon esta oportunidad para escuchar en vivo clásicos como ‘All my loving’, ‘Give peace a chance’ y ‘Live and let die’.

Justin Bieber (2012)

Otro récord fue impuesto por el intérprete de ‘Baby’ ante 210 mil seguidores, la mayoría de ellos jóvenes. El ídolo pop canadiense llegó al país con su gira Believe, por lo que deleitó gracias a ‘Never let you go’ y ‘One time’, acompañado en la tarima a puro ritmo gracias a sus bailarines.

Roger Waters (2016)

El exmúsico de Pink Floyd ambientó el Zócalo con su gira The Wall, en donde se valió de una gran producción con pantallas, fuegos artificiales y un cerdo flotante al lado de Palacio Nacional que marcaron su mensaje político: “Renuncia ya”, contra Enrique Peña Nieto por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque también le tiró a Donald Trump. En el ámbito plenamente musical no pudieron faltar ‘Money’, ‘Us and Them’ y ‘Wish you were here’ ante cerca de 200 mil almas.

Pixies (2018)

Como parte de la Semana de las Juventudes, el grupo estadounidense Pixies fue visto por aproximadamente 100 mil personas ante los cuales saltaron utilizando máscaras de lucha libre como una referencia a las tradiciones mexicanas. El setlist incluyó temas como ‘Monkey gone to heaven’ y ‘Here comes your man’.