Vive Latino 2022: Precio y fecha de venta de boletos por día

Este miércoles se anunció la distribución de las bandas por día del Vive Latino 2022. Los próximos 19 y 20 de marzo el Foro Sol volverá a vibrar con la presentación de bandas que han sido exponentes de la música en español.

Asimismo, artistas y agrupaciones de habla inglesa también se unirán a la siguiente edición del Vive.

Organizadores del festival compartieron en redes sociales las bandas y artistas que se presentarán durante el festival.

La lista del sábado 19 de marzo quedó de la siguiente manera:

All Them Witches, Ambar Lucid, Batallas de Campeones, BLSSOM, Camilo Séptimo, CNVS, Daniel Quién, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Gary Clark Jr., Gepe, Grandson, Javier Blake, Julieta Venegas, La Banda del Bisonte, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Señores, Maldita Vecindad, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancy Rubias, Okills, Patrick Miller, Santa Fe Klan, Serbia, Taburete, The Marías y Vetusta Morla.

Mientras que el domingo 20 de marzo las bandas y proyectos que tocarán son:

Aczino, Banda MS, Biznaga, Black Pumas, Bruses, C. Tangana, Cecilia Toussaint, Centavrvs, Conociendo A Rusia, Devendra Banhart, Dread Mar I, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Gustavo Santaolalla, Kevin Kaarl, La Delio Váldez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Massacre, Oh’ Laville, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Siddhartha, Son Rompe Pera, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanesa Zamora y WOS.

Venta de boletos por día para el Vive Latino 2022

En un comunicado emitido por OCESA, este jueves 25 y viernes 26 de noviembre se llevará a cabo la preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex.

Los precios por día (sábado 19 o domingo 20 de marzo) son los siguientes:

Fase 1

General: 1,581 pesos

Platino: 2,350 pesos

Comfort Pass: 1,670 pesos

Vive La Suite: 2,800 pesos

Fase 2

General : 1,736 pesos

Platino: 2,565 pesos

De igual manera siguen a la venta los abonos con boletos para los dos días del festival, de los cuales los organizadores han anunciado que quedan pocas localidades.

La venta al público en general comenzará a partir del sábado 27 de noviembre en las taquillas del Foro Sol y a través de la página oficial de Ticketmaster.