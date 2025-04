¿En cuánto quedarán los aranceles a armadoras que no cumplen con el T-MEC? Esto dice la industria automotriz

Las armadoras que exportan a Estados Unidos desde México y no cumplen con las reglas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podrían enfrentar aranceles de hasta el 52 por ciento, con los gravámenes actuales impuestos por el gobierno de Donald Trump.

Lizette Gracida, directora de Relaciones Institucionales de Toyota México dijo que la exención de México a aranceles recíprocos es un alivio para la economía; sin embargo, las empresas, en particular armadoras, que no cumplan con el T-MEC si podrían enfrentar una escalada de tarifas con los impuestos actuales al acero y aluminio y a autos importados no fabricados en EU, que no cumplen con el acuerdo comercial de la región.

“Quiere decir que si hay un coche que se produce en la región, que en promedio tiene un 40 o 50 por ciento de contenido americano, vas a pagar solamente el 25 por ciento de arancel sobre el 50 por ciento que queda, es un descuento te quedarán aranceles del 12.5, 14 por ciento, depende de qué porcentaje tengan de contenido americano”, explicó durante la Expo The Logistics World.

Ven ‘grave’ la aplicación de aranceles para empresas que no cumplen con T-MEC

Agregó que esta situación es grave para las empresas que actualmente no cumplen con el T-MEC o pagaban sólo el 2.5 por ciento de impuesto bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF).

Precisó que Toyota es una de las armadoras que cumplen con las reglas del T-MEC y exporta alrededor del 80 por ciento de su producción a EU, aunque no indicó cuánto es el porcentaje de contenido de piezas que son de origen estadounidense.

“Hoy sí podemos estar exentos del IEEPA y tener un contenido interesante de producto norteamericano dentro de los vehículos. Ahora imaginen la exposición que tiene una empresa que no hizo la tarea a partir del 2020 y ahora se enfrenta potencialmente a aranceles del 25 por ciento de IEEEPA, acero y aluminio, 25 por ciento bajo la 232 más 2.5 por ciento para NMF. Para hacer la cuenta, les queda el 52.5 por ciento de arancel lo cual vuelve inviable para aquellas empresas que no cumplen la regla”, detalló.

Agregó que aunque hay mucha incertidumbre y hacia adelante, como Toyota la armadora espera que el T-MEC prevalezca y evitar este sistema de aranceles que no son productivos para la región.

“Ahorita la coyuntura no hay claridad, hay mucha volatilidad y pocas definiciones, ahora mismo no sabes cómo calcular el tema del contenido norteamericano. Nosotros hemos cumplido siempre con el T-MEC desde que era NAFTA, somos una empresa regionalmente integrada”, puntualizó.