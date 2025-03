EU no está cumpliendo con sus obligaciones del T-MEC: Grupo Prodensa sobre aranceles de Trump

Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales en Grupo Prodensa, señaló que Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), por lo que todos los aranceles que hemos venido anunciando son violatorios al tratado.

“Si no se cumplen estas reglas se pone en duda la existencia del tratado mismo. México tiene en el T-MEC una carta paralela en donde se excluye de cualquier decisión sobre seguridad nacional que incluya justamente los automóviles y evidentemente no se está cumpliendo este acuerdo. El T-MEC es el marco jurídico sobre el cual te lleva al apartado la relación comercial con EU. Y si no se cumplen estas reglas fundamentales, se pone en duda la existencia del acuerdo”, destacó Lugo.

La también exnegociadora del T-MEC indicó durante una mesa de debate en El Financiero, que el próximo año se viene una revisión de la implementación de dicho acuerdo, lo que sería un punto en contra de EU debido a la falta de cumplimiento como socio comercial.

“Hay muchos temas que se pueden discutir y que se tienen que tratar en dos canales diferentes, a la hora que llegue la revisión de T-MEC justamente se pueden usar estos aranceles como estrategia de negociación en detrimento en el caso de México ¿y qué puede hacer México? pues usar los canales y los medios que tiene el T-MEC para hacer uso de las obligaciones a EU”.

Ante la imposición de aranceles de Donald Trump expertos consideran que México debe diversificar su comercio con otros mercados. [Fotografia. Shutterstock]

México debe voltear hacia otros mercados ante los aranceles de Trump

Como alternativa ante las decisiones del gobierno de Donald Trump, lo cual no es algo nuevo por parte del presidente de Estados Unidos ya que venía desde su anterior administración con esa idea de cerrar el mercado y acelerar la producción interna de EU, la especialista ve como una buena opción voltear hacia otros mercados.

“México es un país con 14 tratados con más de 50 países, es un punto estratégico que se debe aprovechar el poder diversificar con otros mercados”.

Además, resaltó la necesidad de crear una agencia o dependencia que lleve a cabo la función de promover las exportaciones de México, así como un trato más digo a las empresas del país, con más facilidades para que puedan exportar sus productos, así como un mejor trabajo con las aduanas.

“México debe tener un plan B que es lo que se espera, el 2 de abril es una fecha importante porque a partir de entonces se van a implementar acciones y el gobierno va a poder actuar”, concluyó.