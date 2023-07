Saturación en puertos de México retrasa entrega de hasta 20 mil autos de exportación

La importación de automóviles, en particular de marcas asiáticas ensambladas en China, ha generado una saturación en algunos puertos del país. (Bloomberg)

La saturación y problemas logísticos en los principales puertos del país han ocasionado que al menos unos 20 mil vehículos de exportación se encuentren varados en los patios de contenedores y alzas en costos por hasta 250 millones de dólares.

Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo que los primeros costos los han experimentado dos de sus socios; sin embargo el problema podría representar varios miles de millones de dólares para la industria con las 22 armadoras afiliadas a la AMIA.

“Ahorita principalmente la situación está en cuatro puertos Veracruz, Tuxpan, Altamira y Lázaro Cárdenas, son situaciones distintas en cada uno de los puertos”, dijo. Y agregó que esto representa “por lo menos de dos empresas costos por más de 250 millones de dólares y en términos de vehículos, dependiendo de los costos y las empresas si ha impactado por lo menos de 15 mil a 20 mil vehículos de exportación”.

Detalló que entre los principales retos que se están presentando en los puertos están relacionados a fallas en equipos y sistemas de inspección de contenedores con rayos gamma, saturación en patios, la movilización de carros o el llamado “burreo” ante la falta de madrinas para el transporte de vehículos.

“Estamos tratando de establecer colaboración con las diferentes autoridades porque se está afectando de manera importante la capacidad de exportación y el internamiento de vehículos al mercado doméstico, en algunos puertos hemos tenido que parar por los cotos que esto implica, y en algunos puertos tenemos los vehículos sin poder salir”, agregó.

De acuerdo con especialistas, esta situación ha ocasionado retrasos en la entrega de los vehículos a las agencias o clientes finales que van desde semanas hasta un par de meses.

“Por momentos hay mejorías y por momentos no os se vuelve a regresar a la situación, por eso estamos buscando la colaboración (con autoridades). Yo creo que lleva como unos tres meses que se encrudeció, no nos había tocado ver tantos puertos al mismo tiempo”, dijo y agregó que la situación es ‘complicada’ pero todavía no critica.

Por otro lado Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) agregó que la importación de vehículos asiáticos, principal chinos, también ha retado la logística y saturado algunos puertos. Agregó que de los 7 socios comerciales más grandes de México, 5 son asiáticos mientras que los autos de origen chino representan casi el 20 por ciento de las ventas del mercado nacional.