¿Por qué el Gobierno de AMLO debería estar ‘mordiéndose las uñas’ con la advertencia de GM?

General Motors es una de las armadoras con más historia en México, una que se remonta a la instalación de su primera planta de manufactura hace más de 80 años (en 1936) y que se desarrolló después con la instalación de complejos como el de Ramos Arizpe, donde se producen modelos como el Celebrity, Citation, Century y Chevy.

Por eso, la advertencia de que el conglomerado puede dejar de ver a México como un destino de sus inversiones debería ser motivo de alerta para todos los niveles de Gobierno

Eso fue lo que dijo Francisco Garza, presidente y director general de General Motors (GM) en México, durante su participación en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2021.

“Si no existe un marco jurídico o marco estructural enfocado a la producción de energía renovable y si no existen las condiciones, México ya no será un destino para la inversión”, comentó.

Es precisamente el compromiso con las energías limpias una de las metas de Mary Barra, presidenta y directora general de General Motors a nivel mundial, quien busca que para 2035, ninguna de sus unidades emita dióxido de carbono, explica en su columna Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero.

“El objetivo de GM es sumarse a los esfuerzos del sector privado y de los gobiernos para lograr la descarbonización para el año 2040″, apuntó.

El Gobierno de México pareció mandar una señal de que estaba ‘en sintonía’ con esa meta cuando firmó un acuerdo en la pasada COP 26 para que todos los vehículos vendidos en el país sean cero emisiones a partir de 2040 o incluso antes.

Sin embargo, la Secretaría de Economía aclaró después que la firma de México era no vinculante.

¿Cuál es el peso de GM en México?

Hoy en día, la empresa cuenta con una fuerza de trabajo de alrededor de 21 mil colaboradores directos, que lograron establecer un promedio de producción de 62 unidades por hora que se ha visto afectado ahora por la falta de semiconductores.

GM ofrece más de 32 modelos en México de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, y cuenta con cuatro centros de producción Toluca, Estado de México; Silao, Guanajuato; Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí, San Luis Potosí.