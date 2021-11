Fintech argentina acuerda compra del banco de Mario Laborín, exdirector de Nafin

La startup argentina de servicios financieros Ualá llegó a un acuerdo para comprar el banco mexicano ABC Capital, como parte de su apuesta por seguir creciendo en el extranjero.

Entre los consejeros propietarios de ABC Capital está Mario Martín Laborín Gómez, exvicepresidente de la Bolsa de Comercio y exdirector general de Nafin.

Ualá, valorada en 2 mil 500 millones de dólares en su última ronda de financiación, adquirirá el 100 por ciento de ABC Capital, con sede en Monterrey, según su fundador y director ejecutivo, Pierpaolo Barbieri. Como parte de la transacción, los actuales accionistas de ABC se convertirán en accionistas minoritarios

“Nuestro compromiso con la inclusión financiera en México es absoluto”, dijo Barbieri desde Ciudad de México. “La adquisición del banco ABC nos permitirá ofrecer una variedad mucho más amplia de servicios financieros dentro de nuestro ecosistema, así como acelerar enormemente nuestro crecimiento en el mercado mexicano”.

Para Ualá, que ofrece una serie de servicios financieros a través de una aplicación móvil, el acuerdo incluirá el acceso a la licencia bancaria de ABC, lo que le permitirá aumentar el número de servicios que puede ofrecer en México. La compra también constituye la segunda asociación de la empresa con un banco para hacer crecer su negocio. En abril, llegó a un acuerdo para comprar el banco digital argentino Wilobank, una operación que también está a la espera de la aprobación de las autoridades reguladoras locales.

Ualá inició sus operaciones en México en septiembre de 2020 y ya ha emitido 350 mil tarjetas de prepago en el país. Es la última empresa sudamericana que ingresa al dinámico sector bancario de México, donde un creciente grupo de startups se está consolidando para hacer frente a los grandes bancos globales que dominan el país. MercadoLibre está creciendo rápidamente en el espacio fintech mexicano, mientras que Nu Pagamentos, o Nubank, está ingresando al país con el respaldo de JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America.

Sin embargo, ninguna de las dos empresas tiene licencia bancaria, mientras que Nubank anunció en septiembre que había comprado un prestamista no bancario en el país.

Ualá está respaldada por potencias como el conglomerado japonés SoftBank Group, el gigante chino de internet Tencent Holdings y el multimillonario George Soros.

El fabricante de cemento Cemex SAB de CV, con sede en Monterrey, es uno de los principales accionistas de ABC Capital, según su sitio web.