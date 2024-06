Xóchitl revela que Marko Cortés la regañó tras primer debate: ‘Me dijo que había sido un desastre’

¿Marko Cortés regañó más de una vez a Xóchitl Gálvez? La excandidata de la oposición a la Presidencia de México reveló este jueves 13 de junio que el dirigente nacional del PAN le gritó, frente a todos sus compañeros, después del primer debate presidencial.

En entrevista con Azucena Uresti, la senadora explicó que, dos semanas después del debate, en una junta con el líder del PAN, recibió reclamos e insultos por no ganerle a su rival Claudia Sheinbaum. “En una reunión de un lunes, él (Marko Cortés) sí me reclama y dice que todos los panistas ganan los debates y que yo había sido un desastre”, detalló.

Incluso, a pesar de que Xóchitl Gálvez había reconocido que su papel en el debate no había sido el mejor, el líder panista ‘no se tocó el corazón’ y le gritó frente a su equipo: “Me lo dijo delante de todos, levantando la voz, que había sido pésimo el papel que había hecho y yo ya me sentía mal porque yo sabía que no había sido lo suficiente”.

Por esta razón, la exalcaldesa de la Miguel Hidalgo explicó que Juan Pardinas fue quien la defendió de Marko Cortés, quien, aseguró, nunca se disculpó: “Cuando un hombre se pone agresivo, lo ignoro, creo que eso les duele más. Juan Pardinas salió al quite”.

Sobre el día en que felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en la elección, Gálvez aclaró que ella tomó la decisión de hacerlo y nunca lo hizo en nombre de su partido o coalición. “Mi decisión personal de felicitar a Claudia es meramente personal, no lo hice a nombre de la coalición, no lo hice a nombre de los partidos, lo hice a nombre personal”, añadió.

Además, argumentó que para ella era lo más correcto a pesar de que Marko Cortés no estuviera de acuerdo con la decisión: “Para mí lo correcto, lo ético, era felicitar a Claudia por su triunfo, no me arrepiento, no quedó preciso en el acuerdo que no habría felicitación, nunca me dijeron ‘tienes prohibido felicitar’”.

Ante esto, la legisladora reconoció que perdió y añadió que “en ese sentido le estoy dando la vuelta a la página”.

¿Por qué Xóchitl Gálvez quiere impugnar la elección 2024?

Según los argumentos de la panita, la elección debe de ser impugnada porque el crimen organizado intervino para que Morena ganara y para sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy pidiendo que se investiguen dos cosas: la participación del crimen organizado en la elección, llama mucho la atención que casillas donde hay una presencia del crimen organizado, gana Morena; y la otra que se investigue y se sancione al presidente, así como el uso de recursos públicos”, dijo.

Gálvez recalcó que solo está impugnando, “no estoy pidiendo la anulación de la elección, lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente (..) porque el haber hecho suyo los programas sociales y decir que si ganaba otro partido se los iban a quitar, pues fue hacer campaña con recursos públicos”.