Segundo debate presidencial será ‘espectacular’ y transparente, asegura INE

A cuatro días del segundo debate entre aspirantes a la presidencia de la República, la producción del foro lleva un avance de 90 por ciento, informó Erwin Neumaier, director general de Estudios Churubusco, sede de este encuentro, durante un recorrido que dio a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Estamos a un 90 por ciento, prácticamente está listo. La pantalla es de última generación para hacer producción virtual, entonces la cuestión técnica estuvo muy probada porque hubo una serie que estuvo seis meses usándola, entonces está muy muy probada, y la gente que lleva la producción del evento también ha estado en comunicación con nosotros. Creemos que va a ser muy espectacular”, comentó a medios de comunicación durante el recorrido.

En la preparación del foro hay 80 empleados trabajando.

Ante las críticas que recibió el instituto por las fallas de producción en el primer debate presidencial, como las fallas en el reloj, la presidenta Guadalupe Taddei Zavala aseguró que no puede haber errores en esta ocasión.

“Las fallas que se pudieron haber presentado corresponden a la parte técnica, no a la voluntad del instituto… Estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y no existencia de errores, sería desastroso aceptar de entrada que pueda haber errores”.

Aunque Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD, se quejó de que en el primer debate estuvieron presentes cuatro consejeros, y la titular del INE le quedó de frente y —acusó— la distrajo, la consejera presidenta advirtió que ella espera nuevamente entrar, y le gustaría que los otros 10 consejeros del INE estuvieran dentro del debate.

“Espero que estemos todos los consejeros en el set, este escenario tiene las condiciones, y quizá alguien que definan las candidaturas. Eso se está revisando, no hay una postura rígida de ninguna de las partes”.

A la consejera se le cuestionó si invitaría a los presidenciables a que aprovechen la oportunidad de ensayos, que dará el instituto un día antes del encuentro.

“Corresponde a sus decisiones personales cómo hacen sus actos preparatorios al debate, aquí los esperamos con mucho gusto a los tres para que tengamos otra vez a este ejercicio que a todos nos conviene”.

El INE también hizo el sorteo para seleccionar 75 preguntas de 400 que grabó el personal del instituto, en los 32 estados y el extranjero, para el segundo debate, las cuales fueron entregadas a los moderadores Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho.

Los moderadores elegirán ocho preguntas para el debate.

Previamente, en el recorrido, Taddei Zavala, aseguró que el INE garantiza la imparcialidad en esta selección de preguntas, antes las críticas que ha emitido tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como algunos partidos políticos.

“La responsabilidad de la institución es darle tranquilidad a los representantes de las candidaturas y que observen de manera directa cómo es el proceso, no hay manipulación del instituto de ninguna pregunta, la tranquilidad que da el instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas.

“Nosotros defendemos la posibilidad de que el instituto presente a la población un formato de debates significativo que permitan informarnos”, agregó.