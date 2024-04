Xóchitl Gálvez acusa amenazas del crimen para impedir que la gente llegara a su evento en Chiapas

En redes sociales circularon imágenes de un mitin de Xóchitl Gálvez en Chiapas que tuvo muy poca asistencia y la candidata explicó la razón.

En entrevista con medios de comunicación, Gálvez acusó que el crimen organizado amenazó a los transportistas para no llegar hasta la zona donde sería el evento.

“Nos dijeron que gente que venía de la sierra había bloqueado el transporte, los amenazaron y decidimos hacer el evento con los que pudieran llegar sin necesidad de transporte”, agregó.

La candidata de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’ aseguró que nunca va a cancelar un evento y que lo realizaría aunque solo hubiera una persona escuchándola.

“Dejen de intimidar a los chiapanecos. Basta de cobro de piso, ¡abran los ojos, despierten, despierten chiapanecos!, no meren sus hijos su cobardía, no merecen sus hijos que ustedes no den la pelea”, dijo durante el mitin en el que se refirió a lo que vive Chiapas sobre el asedio del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que Chiapas en un territorio complicado por la migración y la violencia.

“Quieren instalar un escenario de miedo, no solo en Chiapas, sino en todo el país, para que la gente no salga a votar y sean ellos los que decidan la elección”, agregó el líder del PRD.

Hoy en #Chiapas, junto con las candidatas @XochitlGalvez y @OlgaLuzMx, visitamos tres municipios muy importantes en esta región de la costa, #Tapachula, #Huixtla y #Tonalá, un territorio muy complicado por la migración y la violencia que no se atreve a combatir el gobierno… pic.twitter.com/4HYeQaSlq8 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) April 23, 2024

‘La gente exige seguridad en Chiapas’, dice Xóchitl Gálvez

La seguridad fue el tema en el que la gente hizo más énfasis, según dijo Xóchitl Gálvez durante su gira por Chiapas.

“La gente clama a gritos seguridad. Me he sentado con productores de café, de maíz, de avena y todos hablan de que el tema de la inseguridad es el mayor problema para todos”, afirmó la candidata.

La exsenadora acusó que los retenes que hay en el estado, como el que pasó Claudia Sheinbaum, se deben a que el gobierno abandonó a la gente.

“Morena no tiene cara para venir a Chiapas, porque saben que las cosas no van bien”, apuntó Gálvez en uno de sus mitines.