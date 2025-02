Barbero de Edomex denuncia abusos en Operativo Atarraya: ‘Las autoridades tienen malas intenciones’

Gustavo Villegas abrió su barbería JC Barber Studio hace un par de meses. En apenas unas semanas convirtió su estética en un negocio próspero; sin embargo, su fuente de ingresos cerró de un día para otro tras la aplicación del Operativo Atarraya en el Estado de México, en el que se cerraron 312 negocios, lo que lleva al emprendedor a acusar malas intenciones de las autoridades.

“Entre las 6:00 y 6:30 de la tarde llegaron los agentes de la Fiscalía del Estado de México, tomaron fotos y videos. Yo atendía a los clientes. (Los agentes) llegaron diciendo que tenían denuncias anónimas por venta de droga, sacaron a los clientes, se llevaron a mi trabajador para revisarlo, pero él no tenía nada”, recuerda Gustavo Villegas, uno de los comerciantes a quienes la Fiscalía le clausuró su barbería en entrevista con El Financiero.

Aquel sábado 8 de febrero, el Operativo Atarraya concluyó con el aseguramiento de 312 barberías y estéticas.

Pese a que la versión de las autoridades indica que los establecimientos clausurados tenían vínculos con el crimen organizado, los afectados acusan un montaje.

“Los agentes revisaron todo, sacaron todas mis cosas de los muebles, del refrigerador, las cajas. Incluso abrieron productos y como no encontraron nada, revisaron el baño. Cinco agentes entraron al baño, no me dejaron ver y fue cuando encontraron, según ellos, la droga”, asegura Gustavo Villegas.

Al final del Operativo Atarraya, las personas afectadas declararon que los agentes de la Fiscalía del Edomex les ‘sembraron’ droga en el interior de sus negocios y que desde entonces no han podido reabrir sus locales.

“Mi barbería sigue clausurada. Me he movido por todos lados para ver cómo puedo liberar los sellos. La barbería es mi único sustento. Ahorita un amigo me brindó el apoyo de trabajar en su local mientras”, explicó.

La barbería JC Barber Studio fue uno de los 312 negocios clausurados como parte del Operativo Atarraya en el Edomex. (Cortesía)

Las fallas de la Fiscalía del Edomex en el ‘Operativo Atarraya’ según los afectados

Gustavo, de 23 años, cuenta que uno de sus amigos también fue afectado. “Un conocido de San Mateo Atenco me mandó un mensaje y me preguntó “‘¿También te sembraron droga?’ Le dije que sí. A él se la aplicaron igual. La encontraron en el baño, según”, comentó.

A cuatro días del Operativo Atarraya, que provoca bloqueos en Naucalpan este 12 de febrero, Gustavo reclama que las autoridades del Estado de México no presentaron una orden de cateo. “No mostraron ninguna orden, nada. Solamente dijeron que las denuncias estaban ahí. Ayer que fui a la Fiscalía del Edomex solo me dijeron nos van a llamar, que tendremos que llevar papeles y nada más. No sabemos cuánto va a tardar”, expresó.

El comerciante cuestionó la estrategia de seguridad y adelantó que denunciará a las autoridades. “Me parece que (las autoridades) tienen malas intenciones. No me parece justo que hagan esas acciones porque estamos trabajando”, dijo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció que existen denuncias sobre presuntas irregularidades en los cateos del Operativo Atarraya y aseguró que investigará lo ocurrido en los establecimientos intervenidos.

A la espera de que avance la investigación, cientos de negocios como el de Gustavo Villegas permanecen cerrados. En ese panorama, los propietarios exigen que las autoridades esclarezcan los hechos y les permitan reabrir sus establecimientos.