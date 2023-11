Feminicidio de DJ Jeanine Alcántara: Familiares confirman muerte de la artista

La DJ Jannine Estibali Alcántara Ramírez - conocida como Janny Vice- quien se encontraba desaparecida desde el pasado 27 de octubre- fue hallada sin vida, confirmaron sus familiares.

Fue la madre de la artista quien pudo reconocer el cuerpo de su hija de 29 años; sin embargo, reclamó que las autoridades no fueron empáticas y que no atendieron el caso a tiempo.

Las autoridades tampoco le han dado acceso a la carpeta de investigación.

“Yo hice la investigación por fuera, no sabía a lo que me estaba exponiendo. Nunca me dejaron explicar cuál era la situación por la que yo me encontraba ahí (en el ministerio público), cuáles eran los pasos a seguir ni qué era lo que tenía que hacer y de la manera más cruel me dijeron que cómo era posible que me presentará si no había levantado una denuncia al 911 o Locatel”, relató su mamá en entrevista con Foro TV.

“Yo estoy exigiendo que hagan la investigación bien. Yo no quiero que las cosas se queden así. Es un caso más de feminicidio”, sentenció.

La señora Ramírez dijo que estos días solo recibió ayuda de grupos de activistas, quienes le ayudaron a crear un boletín de búsqueda para su hija, algo que las autoridades no hicieron.

DJ Jeanine Alcántara se mantuvo activa en redes sociales hasta finales de octubre de este año, días antes de que fuera reportada como desaparecida.

Sin embargo, las autoridades del Estado de México emitieron una alerta de búsqueda hasta el 14 de noviembre, 18 días después de su desaparición.

Hasta el momento, la fiscalía general de Justicia del Estado de México no ha dado detalles acerca sobre la muerte de la joven Jannine Alcántara.