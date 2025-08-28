Empresas apuestan por beneficios flexibles para fomentar el ahorro: Sura Investments

Joaquín Barrera, de Sura Investments, dice que las empresas buscan adaptarse a las necesidades de sus empleados con esquemas que incluyan fondos y cajas de ahorro.

En un entorno donde la competencia por atraer y retener al mejor talento es cada vez mayor, las empresas en México han comenzado a diferenciarse ofreciendo beneficios flexibles que van más allá del salario. De acuerdo con Joaquín Barrera, director de fixed incomes en Sura Investments, las organizaciones buscan adaptarse a las necesidades de sus empleados con esquemas que incluyan fondos y cajas de ahorro, así como planes de pensión.

“Ya no se trata únicamente de cuánto se gana al mes. Hoy los trabajadores consideran la compensación total anual, los beneficios adicionales que incrementan ese ingreso y, sobre todo, los planes de ahorro que puedan respaldar su retiro”, señaló durante el EF Meet Point México y el futuro del retiro: lo que empresas y colaboradores deben saber.

El especialista destacó que, aunque antes las nuevas generaciones parecían enfocarse en el presente, hoy muestran un creciente interés por construir un patrimonio que asegure su bienestar futuro.

“Lo importante es que comiencen a ahorrar, sin importar cuál sea hoy su objetivo, lo relevante es que ya piensan en un horizonte de largo plazo”, agregó.

Por su parte, Ismael Díaz, director de soluciones corporativas de Sura Investments, subrayó que la pandemia marcó un parteaguas en la forma en que empleados y empresas entienden la relación laboral.

Explicó que el bienestar financiero dejó de limitarse a prestaciones tradicionales y ahora incluye también temas de salud física y mental.

“Los colaboradores ya no piensan en carreras de 20 o 30 años dentro de una misma organización. Muchos llegan con la expectativa de permanecer solo cinco años, lo que obliga a las empresas a innovar constantemente en sus esquemas de beneficios”, apuntó.

Además, añadió que los llamados beneficios flexibles que se ajustan a los objetivos de cada trabajador y a su etapa de vida están ganando terreno, no solo como herramienta para atraer talento, sino también como un mecanismo para fomentar el ahorro y garantizar que más personas logren una jubilación digna.