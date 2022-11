‘Juego de tronos’ en Banxico: ¿Llega Lucía Buenrostro? ¿Esquivel se queda? ¿Yorio se ‘cuela’?

De ser nominada otra mujer para reemplazar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, cuyo mandato termina el próximo 31 de diciembre, solo quedaría un único hombre al lado de cuatro mujeres en la Junta de Gobierno: Jonathan Heath.

Aunque se ha insistido en proponer como candidata a Lucía Buenrostro, actual vicepresidenta de regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la cercanía de su hermana (la actual secretaria de Economía) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialistas opinan que no reúne el perfil.

Por lo tanto, afirman que aún puede considerarse la posibilidad de que el mandatario reconsidere sus planes para el Banco Central.

“Todavía habría que considerar la posibilidad de que el presidente deje a Gerardo Esquivel para repetir en el cargo de subgobernador del Banco de México, puesto que no ha hecho mal papel”, afirmó Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica.

“Esquivel ha actuado como un equilibrio entre los ‘halcones’ y las ‘palomas’ en la Junta de Gobierno”, sumó.

En las reuniones, Esquivel ha votado generalmente por una política monetaria más laxa, con menores incrementos a las tasa de interés.

Se les considera ‘halcones’ a quienes impulsan una política monetaria más restrictiva (hawkish, en inglés) y ‘palomas’ a quienes están a favor de una política laxa (dovish).

“No se puede descartar que Esquivel repita, y en mi opinión no sería una decisión equivocada”, abundó O’Farril.

¿Qué se dice tras bambalinas?

En los círculos oficiales se estima que “el presidente de la República dejará hasta el último momento la nominación y que cualquier sorpresa puede suceder”.

“Lucia Buenrostro tuvo mucha experiencia en el extranjero operando commodities, pero su nombramiento como vicepresidenta de la CNBV, al igual que otros, me parece que todavía es cuestionable. Como subgobernadora, me parece que no reúne el perfil”, abundó.

Buenrostro Sánchez es actuaria por la UNAM y obtuvo la maestría en Economía por El Colegio de México.

En su currículum se menciona que estudió en el Reino Unido las maestrías en matemáticas y finanzas por Imperial College; y de Economía por la Universidad de Warwick. En esta última institución obtuvo también su doctorado en Economía. De 2019 a 2021 se desempeñó como directora general adjunta de Crédito en el Banco del Bienestar.

¿Qué requisitos debe cumplir una subgobernadora del Banxico?

El artículo 39 de la Ley del Banxico establece que las y los aspirantes deben reunir cualidades como:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de inicio del período durante el cual desempeñará su cargo.

Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Otros analistas han colocado como candidato a Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, quien es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en economía por el Colegio de México.

“Yorio sí reúne el perfil, pero me parece que no puede dejar su puesto, porque está jugando un papel fundamental en la subsecretaría de Hacienda, y estimo que no conviene moverlo porque se ha vuelto en una persona clave, por los logros que ha tenido en las emisiones que ha hecho de deuda, han sido muy acertadas”, indicó el presidente de Bursamétrica.

Agregó que Jorge Mendoza, actual director de Banobras, “es un experto en emisiones de bonos y sí creo que a la Junta de Gobierno le está faltando un integrante con un perfil de operador en los mercados. Al igual que Esquivel, el funcionario podría ser un buen candidato”.