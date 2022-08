Index trabaja en ‘Cuarto de Junto’ para abordar consultas T-MEC

El inicio de las consultas de solución de controversias bajo el T-MEC requiere de expertos y representantes de la industria para abordar las inquietudes y se llegue al mejor acuerdo durante este proceso, por lo cual el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) estará activamente trabajando en el ‘Cuarto de Junto’, señaló su presidente Luis Manuel Hernández.

Durante una rueda de prensa, el presidente de Index aseguró que están participando activamente en lo que es el Cuarto de Junto en esas consultas; incluso tendrán reuniones con el Wilson Center para ver qué consultas se van a tener y cómo se van hacer.

“La clave es poder subir los temas en concreto que nos duelen, platicarlos con Estados Unidos y con México, y sobre todo buscar cómo se harán las adecuaciones al T-MEC para que los legisladores las puedan ver a nivel de detalle que se requiere”, dijo.

El Cuarto de Junto es un órgano de consulta que brinda posicionamientos técnicos e información al equipo negociador oficial del Gobierno Federal.

Sobre la disputa que tienen Estados Unidos y Canadá contra México en temas de energía, el presidente de Index señaló que el cuello de botella es el gobierno federal, y eso impacta demasiado a las industrias porque hay estados donde no hay energía disponible, y los que tienen energía disponible el costo es muy alto.

“Es un arma de dos filos, por un lado no tengo los permisos y por otro lado no hay competencia, y al final del día cuando quieres invertir tienes que buscar lugares donde existan las vocaciones que requiere. El que haya competencia regulada no significa que pierdas soberanía”, puntualizó.