Impuesto es para apps de reparto y no para usuarios: CDMX

Las reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022 plantean el cobro de un impuesto de 2 por ciento para las aplicaciones móviles como Amazon, Mercado Libre, Uber Eats, Didi Food, Corner Shop, entre muchas otras, debido a que la economía cambió y estos intermediarios no estaban pagando impuestos, afirmó Roberto Fernández González.

En entrevista, el tesorero de la capital expresó que al final estas plataformas son intermediarias, por lo que se propuso este nuevo gravamen a la Asamblea capitalina en el paquete fiscal de 2022, el cual debe ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre.

“Sí queremos gravar esta nueva actividad de comercio digital, con este aprovechamiento del 2 por ciento del total del pago, para que lo paguen las plataformas, no los usuarios, no los repartidores, debido a que está nueva actividad de comercio digital no está de alguna manera gravada y va cambiando la realidad”, enfatizó. Es un cobro por el uso de la infraestructura urbana, a estos intermediarios entre los comercios y los compradores, abundó.

Para el caso de las plataformas tipo Uber y Didi, ya se cobra un aprovechamiento de 1.5 por ciento por cada viaje, precisó.

Más cambios

El funcionario expuso que otro cambio importante que se propone para el Código Fiscal se refiere a un tema de cobranza penal.

“Queremos facilitar la vida a la gente que nos adeuda cualquier impuesto, y que puede llegar a tener un tema penal complicado, estamos facilitando la forma de que puedan tener un acuerdo y que paguen de motu proprio sus adeudos, porque actualmente como está la legislación, está pensada casi para meter a la cárcel a la gente y no necesariamente a que pague, estamos dándole la vuelta para que le sea fácil pagar, no queremos contribuyentes en la cárcel”, recalcó.

Por otra parte, expuso que el ritmo de crecimiento económico más acelerado de la Ciudad de México, comparado con la media nacional, posibilitará un aumento en el Presupuesto de Egresos de 2022 de 7.4 por ciento, para ubicarse en 234 mil millones de pesos.

En el segundo trimestre del año, la actividad económica de la CDMX creció 2 por ciento, frente al 1.5 por ciento del PIB nacional para el mismo periodo.

Explicó que de los ingresos totales de la CDMX un 47 por ciento provendrá de recaudación propia, lo que contrasta con la mayoría de las entidades del país que en gran medida dependen de transferencias federales.

Precisó que la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2002 de la Ciudad de México prevén una actualización de cuotas y tarifas de 5 por ciento, mientras que el impuesto sobre nómina permanecerá en 3 por ciento.