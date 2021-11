Afores podrán ahorrar 9 mil mdp en 2022: Consar

A partir del próximo año se generarán ahorros por 9 mil millones de pesos en favor de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) a través de hacer menos oneroso el gasto regulatorio, el comercial, y liberando reservas de capital, con el fin de disminuir el impacto por la baja de comisiones, señaló Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Todo apunta al mismo objetivo, hacer más eficiente al Sistema, quitarle la distorsión del excesivo gasto comercial y fortalecer el objetivo de promover una mejora en la tasa de reemplazo y la calidad de los servicios”, indicó en entrevista con El Financiero.

La propuesta consiste en liberar 5.2 mil millones de pesos de reservas, disminuir los gastos regulatorios y administrativos calculados entre 800 y mil millones de pesos, y eliminar el gasto comercial por 3 mil millones de pesos, lo que daría los 9 mil millones de pesos.

Pliego Moreno estimó que los 9 mil millones de pesos que les ayudarán a ahorrar a las Afores, equivalen al 21 por ciento de las ganancias que esperan reportar las administradoras al cierre del presente año, y que ascenderán a más de 39 mil millones de pesos.

Menos regulación

El funcionario indicó que la estrategia para las 10 Afores partió de conocer el espacio que ser liberaría de las reservas de capital que tienen para cubrir alguna minusvalía en los ahorros, y que ascienden a 41 mil millones de pesos, donde acordaron reducir 5.2 mil millones de pesos.

Sin embargo, Pliego advirtió que “la liberación de las reservas no son en automático y no son gratis, no son concesiones, están sujetos a cumplimientos normativos para garantizar que no se incurren en riesgos”.

Además, agregó que se buscará aplicar una desregulación en los procesos administrativos de las Afores “aunque es difícil de cuantificar, pero podríamos hablar de entre 800 a mil millones de pesos”. Pues reconoció que se mandaban oficios por cientos, que obligaba a las Afores a contestar elevando sus costos.

Y en tercer lugar la disminución del gasto comercial, que era “altísimo” y por el cual las Afores gastan, de los 39 mil millones de pesos de ingresos, al menos 21 mil 900 millones de pesos, esto para captar ahorradores a través de los traspasos negativos que al año eran de entre uno y dos millones.