Rommel Pacheco contradice al COM por presupuesto de Dakar 2026: Afirma que sí hay recursos para atletas mexicanos

Rommel Pacheco respondió a María José Alcalá sobre los recursos destinados a la delegación mexicana para Dakar 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com)

A menos de dos semanas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el presupuesto de la delegación mexicana abrió una diferencia entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Rommel Pacheco, titular de la Conade, contradijo la versión de María José Alcalá, presidenta del COM, quien aseguró que fue necesario “apretar el cinturón” y reducir el personal de apoyo por falta de recursos para competir en Dakar.

Rommel Pacheco aclara situación entre Conade y COM: ¿Hay dinero para Dakar 2026?

En una publicación en Instagram, el exclavadista Rommel Pacheco aseguró que la dependencia cuenta con recursos para financiar la participación de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

De acuerdo con Pacheco, la Conade entregó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, de los cuales el organismo olímpico reportó haber utilizado 40 millones.

El funcionario señaló que los 20 millones de pesos restantes permitirían cubrir los 11.1 millones solicitados para Dakar. “La CONADE realizó las gestiones necesarias para atender la solicitud de recursos presentada por el Comité Olímpico Mexicano”, apuntó Pacheco.

Rommel Pacheco compartió documentos sobre las solicitudes de recursos que presentó el Comité Olímpico Mexicano para la competencia en Senegal. (Foto: Cuartoscuro.com) (Moisés Pablo Nava)

Además, el funcionario compartió documentación sobre las gestiones de la Conade para atender las peticiones presupuestarias del COM.

Según el oficio SCD/1015/2026, fechado el 16 de octubre, el Comité Olímpico Mexicano presentó dos solicitudes de apoyo económico para la competencia en Senegal:

Primera solicitud : 5 millones 187 mil 910.50 pesos, mediante un escrito del 27 de febrero de 2026, recibido por la Conade el 3 de marzo. La petición contemplaba gastos de transportación aérea internacional, vestuario deportivo y otros apoyos.

: 5 millones 187 mil 910.50 pesos, mediante un escrito del 27 de febrero de 2026, recibido por la Conade el 3 de marzo. La petición contemplaba gastos de transportación aérea internacional, vestuario deportivo y otros apoyos. Segunda solicitud: 11 millones 64 mil 726.64 pesos, mediante un escrito del 2 de septiembre, recibido el 4 de ese mes. Según el comunicado, la petición representó un aumento de 5.9 millones respecto a lo solicitado originalmente.

En otro documento, fechado el 3 de septiembre, la Conade solicitó al COM un desglose de conceptos y costos unitarios para analizar alternativas que permitieran reducir los gastos.

La dependencia informó que realizó las gestiones administrativas correspondientes y que actualmente existen condiciones para continuar con la transferencia. La Conade también precisó que este apoyo sería adicional a los recursos otorgados en abril para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“La CONADE reitera su disposición de otorgar los recursos adicionales necesarios para garantizar la participación de las y los atletas mexicanos en esta competencia. Por ello, afirmar que CONADE no respaldó a la delegación omite recursos entregados y el apoyo que hoy está en condiciones de transferirse”, agrega el comunicado.

¿Qué dijo María José Alcalá sobre los recortes del COM para Dakar 2026?

Un día antes de la respuesta de Rommel Pacheco, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, explicó que el organismo tuvo que ajustar la integración de la delegación nacional para cubrir los gastos de participación en Dakar 2026.

Durante la presentación del equipo mexicano, Alcalá informó: “Tuvimos que recortar a la delegación y estamos exactamente pagando 13 millones 800 mil pesos, es lo que está costando boletos de avión, hospedaje, alimentación; uniformes, la transportación local”.

María José Alcalá explicó que el COM redujo parte del personal de apoyo debido a los ajustes presupuestarios para Dakar 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

Los ajustes afectaron principalmente al personal de apoyo que acompañará a los deportistas durante la competencia.

La presidenta del COM explicó que el financiamiento se integró con aportaciones de patrocinadores y recursos del propio organismo: “Para los Juegos Olímpicos de Dakar, el 70% lo está poniendo la iniciativa privada y nosotros, como parte del Comité Olímpico, estamos poniendo un 30%”.

De acuerdo con esa distribución, los patrocinadores aportarían aproximadamente 9.66 millones de pesos, mientras que la participación correspondiente al COM sería de 4.14 millones.

“Es duro, pero era no llevar a la delegación o apretarnos más el cinturón en el Comité Olímpico Mexicano”, expresó.

Pese a los recortes, destacó que se consiguió garantizar la presencia de los atletas mexicanos en Senegal: “Lo más importante es que pudimos llevar a la delegación”.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Fechas, atletas y lo que sabemos

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. Será la primera ocasión en que esta competencia olímpica juvenil tenga lugar en territorio africano.

La justa contará con tres sedes: Dakar, Diamniadio y Saly, que recibirán a jóvenes deportistas de distintos países. La competencia también será la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que alcance la igualdad de género entre sus participantes.

La judoca Ariadna Yarey Chávez Medin y el nadador Daniel Saborio Grillo serán los encargados de portar la bandera mexicana durante la participación nacional en Dakar 2026.

México llegará a Senegal con el antecedente de su mejor participación en unos Juegos Olímpicos de la Juventud: Buenos Aires 2018, edición en la que la delegación consiguió 17 medallas.