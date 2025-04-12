F1 Parrilla de salida del GP de Bahréin 2025: Piastri obtiene la ‘pole’ y Verstappen vive desastrosa qualy

El Gran Premio de este fin de semana se correrá en el Circuito Internacional de Bahréin, el cual tiene 15 curvas en total. (Foto: Especial El Financiero)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se pone cada vez más interesante, pues luego de que los ‘papayas’ de la escudería McLaren ganaron dos veces consecutivas, Max Verstappen, el piloto de Red Bull Racing, se llevó el triunfo en el GP de Japón y ahora todo está listo para el Gran Premio de Bahréin 2025.

Por ahora, las prácticas libres han favorecido a Oscar Piastri y Lando Norris, los pilotos de McLaren; sin embargo, todavía queda mucha emoción por vivir en el Circuito Internacional de Bahréin, en Sakhir, en donde se espera que Ferrari tenga un mejor desempeño.

Estos son los horarios y canales de transmisión del Gran Premio de Bahréin 2025 para México. (Foto: Especial) (Especial / El Financiero)

En especial su nuevo piloto: Lewis Hamilton, quien solo ha ganado la carrera sprint que se llevó a cabo en el Gran Premio de China 2025, pero antes de que las luces se apaguen y dé inicio la clásica carrera del domingo, se realizó la clasificación.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin 2025?

Esta clasificación estuvo llena de emociones, ya que luego de tres emocionantes etapas, Oscar Piastri se llevó la ‘pole position’, por lo que el piloto de McLaren largará desde el primer puesto.

No obstante, este logro no fue sencillo, debido a que muy de cerca lo seguía su compañero, Lando Norris, quien en la Q3 tuvo un ligero contratiempo que lo llevó a acabar hasta el puesto 6.

Esta competencia también quedó marcada por un accidente que vivió Esteban Ocon, quien salió de la pista y se estrelló contra un muro, por lo que se levantó la bandera roja y la qualy se detuvo por unos minutos.

Oscar Piastri logró llevarse la 'pole' durante la clasificación. (Foto: @F1)

Además de él, el tetracampeón, Max Verstappen también tuvo algunos problemas, ya que en la Q1 salió de la pista y estuvo gran parte de la clasificación en los pits; él no logró recuperarse en las siguientes etapas y quedó en el séptimo lugar.

Luego de que se llevó a cabo la clasificación, la FIA compartió que los pilotos George Russell y Kim Antonelli, el equipo de Mercedes, fueron penalizados; así quedó la parrilla de salida para la carrera del domingo con los cambios.

Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz Jr. (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Jack Doohan (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas)

F1: ¿Cuándo es la carrera y cómo es el Circuito internacional de Bahréin?

Una vez que haya finalizado la clasificación conoceremos el lugar desde el cual largarán los 20 pilotos de la Fórmula 1 y finalmente se llevará a cabo la tan esperada carrera del GP de Bahréin.

En esta ocasión, Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen seguirán luchando para seguir sumando puntos, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

Aquí te dejamos todo lo que debes saber sobre la carrera del domingo.

Fecha : domingo 13 de abril

: domingo 13 de abril Hora : 9:00 de la mañana, tiempo del centro de México

: 9:00 de la mañana, tiempo del centro de México Dónde ver: Fox Sports México, F1TV.

Este es el circuito en donde se correrá este domingo. (Foto: F1)

Este Gran Premio se correrá en el Circuito Internacional de Bahréin, en Sakhir, el cual se construyó en 2002; cuenta con una longitud de 5, 412 kilómetros y tiene 15 curvas en total.

De acuerdo con la página de la F1, uno de los puntos más desafiantes es la curva 12; además, este circuito cuenta con tres zonas habilitadas para el DRS.

GP de Bahréin 2025: Revive el minuto a minuto de la clasificación

La cuenta regresiva llegó a su fin, luego de una emocionante jornada de prácticas libres, dio se llevó a cabo la clasificación, en donde todos los pilotos buscaron hacer sus mejores tiempos.

Revive el minuto a minuto de la Q3

¡Oscar Piastri tiene la pole! El piloto de McLaren quedó en el pirmer lugar, seguido de Russell y Leclerc; mientras Versatappen quedó en el puesto número 7, desde el cual largará este domingo.

Minuto 1: Antonelli y Hamilton son los únicos pilitos sin marcar tiempo; mientras Piastri continúa a la cabeza.

Antonelli y Hamilton son los únicos pilitos sin marcar tiempo; mientras Piastri continúa a la cabeza. Minuto 2: Estamos en la recta final de la Q3 y por ahora Oscar Piastri continúa con la pole, seguido de Russell y Norris.

Estamos en la recta final de la Q3 y por ahora Oscar Piastri continúa con la pole, seguido de Russell y Norris. Minuto 3: Tsunoda sale de los boxes junto a Antonelli. Piastri, Norris, Sainz y Versatppen siguen sin salir a la pista.

Minuto 4: Todos los piltos han hecho una breve parada en los pits.

Todos los piltos han hecho una breve parada en los pits. Minuto 6 : ¡Los papayas van para arriba! Piastri se coloca a la cabeza.

: ¡Los papayas van para arriba! Piastri se coloca a la cabeza. Minuto 7 : Versatppen se quejó debido a que tiene un problema con los frenos, mientras Russell se cloca a la cabeza.

: Versatppen se quejó debido a que tiene un problema con los frenos, mientras Russell se cloca a la cabeza. Minuto 8 : Los dos pilotos de Red Bull logran marcar los primeros tiempos y colocarse a la cabeza.

: Los dos pilotos de Red Bull logran marcar los primeros tiempos y colocarse a la cabeza. Minuto 10 : Verstappen y Tsunoda lo están dando todo, el piloto japonés marca el mejor tiempo entre los pilotos de Red Bull.

: Verstappen y Tsunoda lo están dando todo, el piloto japonés marca el mejor tiempo entre los pilotos de Red Bull. Minuto 11 : Aunque todavía no se comienzan a marcar los tiempos, todos los pilotos ya se encuentran en la pista.

: Aunque todavía no se comienzan a marcar los tiempos, todos los pilotos ya se encuentran en la pista. Minuto 12: Tsunoda, Versatppen y Antonelli son los primeros pilotos en salir a la pista.

Revive el minuto a minuto de la Q2

Doohan, Hadjar, Hulkenberg, Alonso y Ocon, son los cinco eliminados de la Q2; por ahora Piastri, Norris y Gasly han hecho los mejores tiempos.

1 minuto : ¡Tsunoda avanza! El piloto japonés llega hasta el puesto 7.

: ¡Tsunoda avanza! El piloto japonés llega hasta el puesto 7. 2 minutos : Lando Norris, sale de los boxes, mientras su compañero continúa dentro; sin embargo, ambos tienen muy buenos tiempos.

: Lando Norris, sale de los boxes, mientras su compañero continúa dentro; sin embargo, ambos tienen muy buenos tiempos. 3 minutos: Por el momento, solo Piastri, Norris, Antonelli y Russell han marcado tiempo.

Por el momento, solo Piastri, Norris, Antonelli y Russell han marcado tiempo. 4 minutos: Ahora los pilotos de McLaren acuden a los pits, pero se siguen colocando a la cabeza.

Ahora los pilotos de McLaren acuden a los pits, pero se siguen colocando a la cabeza. 5 minutos: Mientras Piastri y Norris continúan liderando la Q2, Max Verstappen y Tsunoda continúan en los boxes.

6 minutos : Lando Norris avanza con todo y se vuelve a colocar a la cabeza junto a Oscar Piastri.

: Lando Norris avanza con todo y se vuelve a colocar a la cabeza junto a Oscar Piastri. 7 minutos : Antonelli es uno de los primeros en marcar tiempo, colocándose a la cabeza, seguido de su compañero de Mercedes: Russell.

: Antonelli es uno de los primeros en marcar tiempo, colocándose a la cabeza, seguido de su compañero de Mercedes: Russell. 8 minutos : Ocon y Tsunoda, siguen en los pits, por ahora no se ha marcado tiempo.

: Ocon y Tsunoda, siguen en los pits, por ahora no se ha marcado tiempo. 9 minutos : Ahora todos los pilotos están en igualdad de condiciones tras su paso por los boxes, aunque se enfrentan a un reto: calentar las gomas en poco tiempo.

: Ahora todos los pilotos están en igualdad de condiciones tras su paso por los boxes, aunque se enfrentan a un reto: calentar las gomas en poco tiempo. 10 minutos: ¡Se retoma la qualy! Todos los pilotos salen a la pista, tras una parada en los pits durante la bandera roja.

¡Se retoma la qualy! Todos los pilotos salen a la pista, tras una parada en los pits durante la bandera roja. 11 minutos: ¡Ocon sufre un accidente! Sale de la pista y choca contra el muro. Bandera roja en la Q2, a pesar de lo aparatoso del incidente, Esteban aseguró estar bien.

11 minutos : Aunque aún no se ha comenzado a marcar el tiempo, todos los pilotos ya salieron y buscan hacer sus mejores tiempos.

: Aunque aún no se ha comenzado a marcar el tiempo, todos los pilotos ya salieron y buscan hacer sus mejores tiempos. 12 minutos : Todavía hay algunos pilotos en los boxes, entre los cuales se encuentran Versatppen, Norris y Piastri.

: Todavía hay algunos pilotos en los boxes, entre los cuales se encuentran Versatppen, Norris y Piastri. 13 minutos: Hamilton, Antonelli, Russell, Sainz, Ocon y Tsunoda han salido a la pista.

Hamilton, Antonelli, Russell, Sainz, Ocon y Tsunoda han salido a la pista. 15 minutos: Todos los pilotos continúan en los pits

Revive al minuto a minuto de la Q1

Los eliminados de la Q1 son: Aoliver Bearman, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Alex Albon.

00: ¡La libraron! Versatappen logra colocarse en el tercer puesto y Tsunoda llega al 12.

¡La libraron! Versatappen logra colocarse en el tercer puesto y Tsunoda llega al 12. Minuto 1: Empieza la recta final de la Q1, Hadjar sube al puesto número 5, seguido de Sainz y Alonso. A la cabeza siguen Norris y Piastri.

Empieza la recta final de la Q1, Hadjar sube al puesto número 5, seguido de Sainz y Alonso. A la cabeza siguen Norris y Piastri. Minuto 2: ¡Se jugarán todo! Verstappen y Tsunoda tendrán que hacer muy buenos tiempos para poder pasar a la Q2 ahora que están en la pista.

¡Se jugarán todo! Verstappen y Tsunoda tendrán que hacer muy buenos tiempos para poder pasar a la Q2 ahora que están en la pista. Minuto 3: A pesar de que Norris está en los pits sigue a la cabeza; segudio de Piastri.

Minuto 4: ¡Tráfico en los pits! Versatppen y Tsunoda ya están listos para salir, junto a todos los demás pilotos qu estaban en boxes, como Albon, Lawson y Bearman.

¡Tráfico en los pits! Versatppen y Tsunoda ya están listos para salir, junto a todos los demás pilotos qu estaban en boxes, como Albon, Lawson y Bearman. Minuto 5: Mientras continúan revisando los autos de Red Bull; Piastri y Norris siguen a la cabeza.

Mientras continúan revisando los autos de Red Bull; Piastri y Norris siguen a la cabeza. Minuto 6: Max Verstappen y Tsunoda, los dos pilotos de Red Bull, continúan en los pits, sin marcar tiempo.

Max Verstappen y Tsunoda, los dos pilotos de Red Bull, continúan en los pits, sin marcar tiempo. Minuto 7: Por ahora las posiciones se conservan de la siguiente forma: Norris, Piastri y Leclerc.

Por ahora las posiciones se conservan de la siguiente forma: Norris, Piastri y Leclerc. Minuto 8: Nada está definido en la Q1, los lugares se mueven rápidamente y ahora Norris está a la cabeza, seguido de su compañero Oscar Pistari; mientras Verstappen se encuentra en los últimos tres puestos.

Minuto 9: Doohan se coloca a la cabeza, seguido de Hamilton y en tercer puesto Sainz.

Doohan se coloca a la cabeza, seguido de Hamilton y en tercer puesto Sainz. Minuto 10: Verstappen asegura que el auto no está bien; tendrá que darse prisa para no quedar descalificado en la Q1.

Verstappen asegura que el auto no está bien; tendrá que darse prisa para no quedar descalificado en la Q1. Minuto 11: Max Verstappen pasa de largo y sale de la pista, tendrá que ir a boxes; momentáneamente Tsunoda se coloca a la cabeza

Max Verstappen pasa de largo y sale de la pista, tendrá que ir a boxes; momentáneamente Tsunoda se coloca a la cabeza Minuto 12: Norris, Russell, Antonelli y Ocon, continúan sin salir a la pista.

Norris, Russell, Antonelli y Ocon, continúan sin salir a la pista. Minuto 13: Alonso se coloca provisionalmente a la cabeza en la clasificación; seguido de Hulkenberg.

Alonso se coloca provisionalmente a la cabeza en la clasificación; seguido de Hulkenberg. Minuto 14: Cinco pilotos se encuentra en la pista, todavía no se comienza a marcar el tiempo.

Horarios de la Fórmula 1 : ¿Cuándo y a qué hora es la clasificación del GP de Bahréin 2025?

El Gran Premio de Bahréin 2025 se llevará a cabo este fin de semana, del 11 al 13 de abril, y dado que en esta ocasión no está programada una carrera sprint, la clasificación tendrá lugar este sábado 12 de abril, luego de las prácticas libres.

Y lo mejor, es que a diferencia de lo que sucedió en el Gran Premio de Australia, en esta ocasión las y los mexicanos no tendrán que desvelarse para ver las actividades de la Fórmula 1, pues todas ellas se podrán seguir en la mañana. A continuación, te mostramos todo lo que debes saber.

Horarios de la Fórmula 1: Clasificación del GP de Bahréin hoy

Fecha : sábado 12 de abril

: sábado 12 de abril Hora : 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México

: 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México Sede: Circuito Internacional de Bahréin, en Sakhir

La clasificación se llevará a cabo este 12 de abril y será posible verla desde México. (Foto: Especial El Financiero)

Si es una de las primeras veces que ves las carreras de la Fórmula 1, debes saber que las clasificaciones sirven para determinar el orden en el cual los pilotos saldrán durante la competencia del domingo. Las qualys se dividen en tres etapas y en cada una de ellas se van eliminando a los pilotos.

Q1: esta tiene una duración de 18 minutos y se eliminan a los cinco pilotos más lentos.

esta tiene una duración de 18 minutos y se eliminan a los cinco pilotos más lentos. Q2: en esta se eliminan nuevamente a los cinco pilotos con el peor tiempo; y dura 15 minutos.

en esta se eliminan nuevamente a los cinco pilotos con el peor tiempo; y dura 15 minutos. Q3: es la última fase, dura 15 minutos y los 10 pilotos restantes pelean por obtener los mejores lugares. El más veloz es el que arranca en el primer puesto, el cual es llamado ‘pole position’.

F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde ver el GP de Bahréin desde México?

Esta ha sido una de las temporadas más emocionantes, pues con solo tres carreras se ha vivido la salida de Liam Lawson de Red Bull; el ingreso de Yuki Tsunoda a la escudería de Christian Horner y hasta un impactante choque de Jack Doohan en Japón.

Por lo que cualquier situación se podría presentar en la clasificación y los amantes del deporte motor tiene tienen varias opciones para seguir la qualy en vivo. En México, el evento se transmitirá a través de:

Fox Sports México

F1TV

Hay diferentes ´plataformas para ver el Gran Premio de Bahréin, aunque en todas ellas se debe pagar. (Foto: Archivo) (AFP)

Aunque no hay una manera de ver esta clasificación de manera gratuita, siempre podrás seguir las actualizaciones a través de nuestro sitio web El Financiero Deportes en donde tendrás la cobertura completa del GP de Bahréin.

¿Cómo quedó la clasificación de pilotos de Fórmula 1 2025? Así va al momento

Con tres carreras disputadas en la temporada 2025, el campeonato de pilotos está sumamente reñido. Aquí están los líderes del campeonato hasta ahora:

Lando Norris: (McLaren Mercedes): 62 puntos Max Verstappen: (Red Bull Racing): 61 puntos Oscar Piastri: (McLaren): 49 puntos George Russell: (Mercedes): 45 puntos Kimi Antonelli: (Mercedes): 30 puntos Charles Leclerc: (Ferrari): 20 puntos Alexander Albon: (Williams): 18 puntos Lewis Hamilton: (Ferrari): 15 puntos Esteban Ocon: (Haas): 10 puntos Lance Stroll: (Aston Martin): 10 puntos Nico Hulkenberg: (Kick Sauber): 6 puntos Oliver Bearman: (Haas): 5 puntos Isack Hadjar: (Racing Bulls): 4 puntos Yuki Tsunoda: (Red Bull Racing): 3 puntos Carlos Sainz: (Williams): 1 punto Pierre Gasly: (Alpine): 0 puntos Fernando Alonso: (Aston Martin): 0 puntos Liam Lawson: (Racing Bulls): 0 puntos Jack Doohan: (Alpine ): 0 puntos Gabriel Bortoleto: (Kick Sauber): 0 puntos

¿Quiénes han ganado más veces el Gran Premio de Bahréin?

El Gran Premio de Bahréin ha visto a varios pilotos destacados a lo largo de los años. Lewis Hamilton es el piloto con más victorias en este circuito, con un total de cinco triunfos (2014, 2015, 2019, 2020 y 2021).

Sebastian Vettel le sigue con cuatro victorias, mientras que Fernando Alonso tiene tres. Max Verstappen, quien ha ganado las últimas dos ediciones (2023 y 2024), se perfila como uno de los favoritos para este año.

Max Verstappen está a un punto de Lando Norris en el Campeonato 2025 de F1. (Foto: Especial El Financiero / EFE)

El circuito de Sakhir, con su longitud de 5,412 kilómetros y 57 vueltas, ofrece múltiples oportunidades de adelantamiento, lo que puede dar lugar a una carrera emocionante.