La pesadilla de un medallista olímpico de 36 años por el dolor de pierna: ‘Dicen que me ponga prótesis’

El tenista argentino Juan Martín del Potro, de 36 años, ha tenido a un rival al que no ha podido vencer: el atleta tiene un dolor de pierna persistente por el cual ha pasado por cirugía tras cirugía, agujas de 30 centímetros en su fémur y hasta la recomendación de una prótesis.

El dolor ha acompañado a varios atletas internacionales, algunos con terribles diagnósticos: al medallista olímpico Chris Hoy le detectaron cáncer de próstata terminal tras un dolor de hombro; al boxeador mexicano Israel ‘Magnífico’ Vázquez: le encontraron un sarcoma avanzado tras una consulta por dolor de pierna.

Sin embargo, para Juan Martín del Potro no hay ni siquiera una opinión médica definitiva.

Juan Martín del Potro venció a Novak Djokovic en Londres 2012. (Foto: Instagram / @delpotrojuan).

Juan Martín del Potro se despide del tenis en partido vs. Djokovic

A través de un video en Instagram, el tenista que enfrenta al serbio Novak Djokovic el domingo 1 de diciembre en el Parque Roca (Argentina), relató sus problemas de salud, "una pesadilla sin final“ que le arrebató la ilusión de jugar tenis.

“Mi vida cotidiana no es la que yo deseo. Yo era un tipo muy activo, me gustaba mucho hacer deporte, no solo jugar al tenis. De repente me invitan a jugar fútbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera; o van a jugar al pádel y hago los videítos. Para mí es terrible“.

Juan Martín del Potro ha pasado por ocho cirugías e incontables tratamientos. (Foto: Especial / @delpotrojuan).

Del Potro pisa la cancha de tenis solo una vez más, en una exhibición contra Djokovic: “Ya no hay más vuelta atrás y creo que el toque final se lo da a él, que fue muy generoso en aceptar”.

“Al menos por una, dos o tres horitas quiero tener un poco de paz en mi pierna y disfrutar algo adentro de una cancha de tenis, por última vez... Esto no va más, no tengo más ilusión de volver a jugar porque el cuerpo no me lo permite“.

¿Qué le pasó al medallista Juan Martín del Potro?

Juan Martín del Potro fue campeón del US Open 2009 y ganó dos medallas en Juegos Olímpicos: bronce en Londres 2012 (tras vencer a Novak Djokovic) y plata en Río 2016.

Juan Martín del Potro venció a Roger Federer en 2018, en la final de Indian Wells. (Foto: @delpotrojuan).

Él es considerado uno de los mejores tenistas argentinos, pero su carrera cambió de rumbo en 2019, tras una lesión en Queen’s durante un duelo contra el canadiense Denis Shapovalov.

En junio de 2019, Del Potro se operó por primera vez, el médico le dijo que volvería a jugar en tres meses, así que se anotó a torneos de Estocolmo, Basilea y París.

“Pero nunca más pude subir una escalera sin dolor... Me duele muchas veces para dormir, girar de lado. Me despierto por pinchazos que son muy feos".

Juan Martín del Potro tuvo cirugías en secreto

Los problemas de salud del deportista lo llevaron a ocultar su situación.

En febrero de 2022, Del Potro enfrentó al argentino Federico Delbonis y al día siguiente tomó un avión a Suiza para operarse la rodilla por quinta vez, "la gente esto no lo supo, yo nunca lo conté... Nunca más hice pública mis cirugías”.

El deportista argentino explica que prefirió evadir la situación en público para que no le preguntaran cuándo volvería a jugar, “yo no podía más el dolor de piernas. Dije, ‘no, esto lo tengo que hacer perfil bajo, en secreto y si llega a funcionar a un anuncio que vuelvo realmente’”.

Juan Martín del Potro explicó en un video de Instagram su martirio con el dolor de pierna. (Foto: @delpotrojuan).

Tras la cirugía secreta en Suiza, estuvo dos meses encerrado cerca de Basilea para rehabilitarse. No funcionó y llegó la sexta operación y el martirio de los tratamientos.

Más de 100 inyecciones y otros tratamientos

En Estados Unidos, Juan Martín siguió con más cirugías y tratamientos, ha gastado “una fortuna”:

“Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda, me infiltraron, me sacaron, me analizaron. Me quemaron nervios. Me bloquearon tendones, o sea, un sufrimiento a diario”.

Hace poco, un médico le puso una aguja de 30-40 centímetros en el fémur para tratar de bloquearle los nervios sin anestesia, “yo gritando saltando las camillas, sufriendo ese dolor... Así va uno tras de otro médico, algunos insinúan que el problema es psicológico. No, no puede ser".

“Es una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas y todavía no la encuentro... Hay veces que no tengo más ganas y no soy indestructible", agregó el tenista.

Juan Martín del Potro recibió la propuesta de médicos de ponerse una prótesis (Foto: @delpotrojuan).

Juan Martín comienza su día con alrededor de 8 pastillas (protector gástrico, antiinflamatorio, analgésico, para la inflamación, para la ansiedad, etc.).

Sus doctores le han cambiado la dieta varias veces, sin azúcar, sin harina, “¿pero qué tiene que ver eso con mi rodilla? Si yo pesaba 95 kilos y me dolía para subir la escalera“.

“Una cosa son las ‘piedras’ que pueden aparecer en el camino, como las lesiones que para un atleta lo más complicado, pero otra cosa ya es el dolor, dolor emocional. Y yo me sentía muy poderoso y muy fuerte en afrontar esas ‘piedras’, pero al final del día me doy cuenta de que no sé si lo soy tanto porque con lo de la rodilla siento que me ganó“, mencionó.

Juan Martín del Potro se consideraba una persona muy activa, ahora ha perdido la ilusión de jugar tenis. (Foto: Instagram @delpotrojuan).

Los médicos proponen una prótesis

Juan Martín explica que tiene una nueva pelea con los médicos: “ponte una prótesis y deja de joder".

Algunas opiniones le han dicho que con la prótesis tendría calidad de vida, “es lo que yo busco, yo ya no busco más correr o jugar al tenis o jugar un partido con mis amigos”.

Sin embargo, otros le dicen que es muy joven para esa alternativa, que debería esperar a los 50:

“Yo desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota, no jugué nunca más al tenis, 15 años más de mi vida así para que a los 50 me ponga la prótesis y vivir más o menos bien a los 60″.

Mientras toma una decisión, Juan Martín está ilusionado con despedirse del tenis en el partido contra Djokovic y tiene la esperanza de que el dolor termine algún día.

“No sé por qué estoy metido en esto y a veces no lo soporto más, es terrible y no sé cuándo va a terminar... Ojalá algún día se acabe porque quiero vivir sin dolor”.