¿Qué hizo Geri Halliwell tras las acusaciones de acoso contra Christian Horner, jefe de ‘Checo’ en Red Bull?

“Escándalo, es un escándalo”: Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, fue señalado por presunto acoso, consecuentemente se inició una investigación en su contra, ahora, en la antesala del Gran Premio de Las Vegas 2024, decidió hablar acerca de las reacciones de Geri, su esposa, quien es exintegrante de las Spice Girls, ante la polémica.

El CEO de la escudería austriaca, donde milita ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen, está casado con la escritora y cantante británica Geri Halliwell desde 2015, la pareja tiene un hijo en común llamado Montague, quien tiene 7 años actualmente.

Geri Galliwell es esposa de Christian Horner. (Foto: Instagram @gerihalliwellhorner)

¿Qué dijo Geri Halliwell tras enterarse del escándalo de Christian Horner?

El jefe de ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen no había dado declaraciones respecto al momento en el cual su esposa se enteró de las acusaciones en su contra, hasta ahora cuando fue entrevistado por el Daily Mail, plática publicada el pasado 22 de noviembre.

“Uno se mantiene fiel a sí mismo y yo soy muy afortunado de tener una familia maravillosa. Mi esposa ha sido increíble, fantástica. Tu pareja es siempre la persona con la que compartes tus dificultades. Ella ha sido absolutamente excepcional y me ha apoyado enormemente”, explicó Christian Horner.

“Ella vio muchas cosas desde una perspectiva externa y es bueno tener ese peso y esa medida. Es muy importante. Uno aprende sobre sí mismo en tiempos difíciles y yo estaba absolutamente decidida a navegar en aguas turbulentas”, dijo el CEO de la escudería Red Bull Racing. así descartó que en algún momento existiera la posibilidad de divorciarse.

Christian Horner y Geri Halliwell. (Foto: AFP) (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Christian Horner recibió apoyo de Red Bull ante los señalamientos de acoso

Christian Horner, jefe de ‘Checo’ Pérez, aseguró que nunca fue una opción abandonar las riendas del equipo donde corre el piloto Max Verstappen, a pesar de las presiones públicas y mediáticas.

“Lo que sucedió a principios de año fue como una tormenta perfecta, es una gran lección, aprendí que cuanto más éxito tienes, más te conviertes en un blanco fácil. Cualquier cosa que pueda usarse para desestabilizarte a ti, al equipo y a la empresa. Lo que más me decepcionó fueron los pasos que dio la gente para intentar lograrlo”, detalló en la misma entrevista.

“Nunca sentí que tendría que marcharme. Creí en mí mismo. Creí en el proceso. Confié en el proceso que la empresa aplicaba escrupulosamente y simplemente tuve que confiar en eso”, platicó el esposo de Geri Halliwell, exintegrante de las Spice girls.

“Pero tenía que creer en el proceso. He tenido un gran apoyo y respaldo de los accionistas y de dentro de la empresa. De hecho, antes de la primera carrera, cuando me dirigí a la fábrica, me emocioné mucho. Hago el resumen habitual de las pruebas y de los objetivos de cara a la temporada, y fue absolutamente contundente”, finalizó el integrante del equipo del ‘toro rojo’.

Geri Halliwell y Horner se casaron en 2015. (Foto: Instagram @therealgerihalliwell) (Instagram @therealgerihalliwell)

¿Qué dijo Christian Horner de la permanencia de ‘Checo’ Pérez en Red Bull?

El desempeño de ‘Checo’ Pérez en la temporada 2024 de la Fórmula 1 tuvo altibajos y a tres carreras del final, está en octava posición con 151 puntos, esto comenzó con los rumores de su posible salida de Red Bull.

“Sergio Pérez tiene contrato con Red Bull asegurado para 2025, pero si su rendimiento se mantiene a este nivel, no podremos continuar así la próxima temporada”, dijo Christian Horner.

“Por supuesto que está bajo observación, pero siempre es así, pero llega un momento en el cual debes tomar una decisión difícil, sobre todo porque ahora solo ocupamos el tercer puesto en la tabla de constructores”, continuó en una breve entrevista para Sportsweek el pasado 7 de noviembre.