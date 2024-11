FMF responde tras agresión a Javier Aguirre en el México vs. Honduras: ¿Qué le hicieron al ‘Vasco’?

¿Perdió el futbol?: El partido de México vs. Honduras de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF el cual terminó con la victoria de los centroamericanos y con Javier Aguirre saliendo del campo con sangre en la cabeza.

La Selección Mexicana fue derrotada 2 a 0 con dos goles de Luis Palma al minuto 64 y al 83, el jugador del Celtic FC entró de cambio en el segundo tiempo del encuentro.

La Selección Mexicana fue derrotada 2 a 0 ante Honduras. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Javier Aguirre es golpeado desde la tribuna en el partido México vs. Honduras

Al término del partido, Javier Aguirre salió del banquillo para saludar a los integrantes del cuerpo técnico de Honduras y a sus propios jugadores, quienes sufrieron la derrota.

Pero al regresar unos pasos, el ‘Vasco’ fue impactado en la cabeza por un objeto lanzado desde la tribuna, el cual le causó una herida lo suficientemente grande para comenzar a sangrar.

Sin embargo, el entrenador mexicano no peleó con los aficionados, solo esperó a ser atendido por personal médico para posteriormente abandonar el terreno de juego junto a la Selección Mexicana,

Javier Aguirre Javier Aguirre está hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con varios reportes. (Jorge Martinez/Mexsport / Jorge Martinez)

Federación Mexicana de futbol responde a la agresión contra Javier Aguirre

El golpe contra Javier Aguirre al final del partido de México vs. Honduras ocasionó diferentes reacciones en distintas plataformas de redes sociales, principalmente en X, donde surgieron memes, quejas, ofensas contra los hondureños, pero destacó el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol.

Principalmente, porque solicitaron una sanción para la selección de Honduras.

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el futbol y reitera su compromiso con la seguridad- Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la CONCACAF que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras”, se lee en el texto compartido.

“Es urgente que todos los actores involucrados en el futbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación, colaboremos para crear un entorno seguro para todos”, finalizó la Federación Mexicana de Futbol.

Javier Aguirre no se quejó del golpe recibido en la cabeza en el México vs. Honduras. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

¿Qué dijo Javier Aguirre tras el golpe que recibió en el partido contra Honduras?

Al término del partido de México vs. Honduras, Javier Aguirre dio una conferencia de prensa donde prefirió no hablar mucho del tema del golpe en su cabeza, en cambio, dijo que buscará la forma de levantar la moral de los jugadores para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

“El cauce del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar y fueron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo, lo otro no tiene caso ni mencionarlo, porque es futbol y no soy de quejarme. No pasa nada, es un partido más, insisto hay que reponernos y reorganizarnos”, declaró ante los medios.