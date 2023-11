Joana Sanz revela si se divorciará de Dani Alves y si aún habla con él

“Es un tema que está en manos judiciales”, respondió Joana Sanz, esposa de Dani Alves, en relación con la polémica en la que se encuentra envuelto el exfutbolista del Barcelona y los Pumas de la UNAM tras haber sido acusado de agresión sexual.

A principios de este 2023, el jugador de futbol Dani Alves fue acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca ubicada en Barcelona en diciembre de 2022.

En un principio, Alves negó la agresión contra la joven; sin embargo, desde el 20 de enero, el jugador está en una prisión en Barcelona. A mediados de noviembre, las autoridades españolas compartieron que será enviado a juicio por agresión sexual.

La Fiscalía pidió a la Audiencia de Barcelona que Dani Alves reciba un castigo de nueve años de cárcel.

Dani Alves podría pasar 9 años en la cárcel si es culpable de agresión sexual. (Foto: Mexsport)

¿Qué dijo Joana Sanz sobre Dani Alves?

La esposa de Dani Alves, Joana Sanz, con quien se casó en 2017, se ha mantenido alejada de los reflectores de la polémica.

Este 25 de noviembre, la modelo española habló sobre el caso del exfutbolista en un programa llamado ¡De viernes!

En aquel programa se le preguntó a Joana Sanz si piensa en la joven que denuncio a Dani Alves, pero la modelo aseguró que actualmente está pensando en ella misma.

“Mira, sinceramente pienso hoy en día en mí, porque si no pienso en yo en mí nadie lo va a hacer... eso es un tema que está en manos judiciales. Es que yo no voy a alimentar más el juicio mediático que se está haciendo, lo resolverá quien lo tenga que resolver”, aseguró la modelo.

Joana Sanz había confirmado su separación de Dani Alves.

También se le cuestionó a Joana si, tras la denuncia, otras mujeres se acercaron a ella para señalar a Alves de alguna infidelidad, pero la modelo lo negó.

“No, no al revés, personas que lo conocen de muchos años me dicen ‘de verdad que es una persona super seria... no es una persona que se emborracha’. A todo el mundo le ha sorprendido”, aseguró Joana Sanz.

¿Joana Sanz se va a divorciar de Dani Alves?

Una de las primeras personas en reaccionar sobre la noticia de la denuncia de Alves fue Joana Sanz, quien había perdido a su madre recientemente.

“He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”, escribió la modelo en Instagram. A finales de enero, Sanz reveló que se divorciaría de Alves, pero en el programa ¡De viernes! explicó que el jugador no quiso completar el trámite.

“Nosotros seguimos casados, en un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar... estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento”, compartió Joana, también declaró que actualmente se está enfocando en su trabajo.

Joana Sanz sigue casada con Dani Alves. (Foto: Instagram)

Joana Sanz puntualizó que sigue hablando con Dani Alves por medio del teléfono y que no está segura de lo que sucederá con su divorcio.

“Sigo estando para él y seguiré siempre... seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera... nos apoyamos mutuamente como podemos... el amor está independientemente de casados o no casados, ya el tiempo dirá”.