‘Checo’ Pérez lamentó ‘terminar temprano’: La reacción tras eliminación en Q2 del GP de Las Vegas

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estaba en sexto lugar de la clasificación del GP de Las Vegas cuando ingreso a pits y no salió más, por lo que vio cómo otros pilotos lo relegaron hasta la posición número 12 y quedó fuera de la Q3, al igual que Lewis Hamilton, con quien compite por el subcampeonato de la Fórmula 1.

Una de sus primeras reacciones fue cuestionar a Hugh Bird, ingeniero de Red Bull, a través de la radio. “¿Terminamos muy rápido, no?”, dijo ante la respuesta afirmativa, faltando unos minutos para que terminara la Q2.

Finalmente, el tapatío largará en la carrera nocturna en el circuito callejero desde el lugar 11 en la parrilla, luego de que la FIA confirmara la penalización para el español Carlos Sainz (Ferrari), quien tuvo que modificar el chasis, el motor y la batería de su monoplaza tras un accidente con una coladera mal sellada que obligó a la cancelación de las primeras prácticas.

'Checo' Pérez espera remontar en el GP de Las Vegas tras ser eliminado en la clasificación. (Foto: EFE)

La reacción de ‘Checo’ Pérez a su eliminación

Para ‘Checo’ hay cosas que se deben de analizar en cuanto a entender mejor los programas del equipo en calificación, porque “desde la Q1 estábamos muy comprometidos” al salir con tráfico en la última vuelta, por lo cual casi se queda fuera.

“En la Q2 terminamos muy temprano. Quedaban cuatro minutos en la sesión y acabamos muy temprano cuando la pista estaba mejorando. Fue la decisión que tomamos al final, es algo que tenemos que analizar”, añadió a Fox Sports.

Sin embargo, confió en que pueda remontar con un mejor ritmo de pista. “En carrera somos más fuertes y mañana tenemos la posibilidad, pero arrancando undécimo no será fácil. No creo que tuviéramos el ritmo para pelear por la pole, porque Ferrari estaba muy sólido, pero en carrera estaremos más parejos”, señaló al argumentar que no conocían el lugar.

Por su parte, Christian Horner contó que utilizaron 3 juegos de neumáticos “para evitar quedar atrapado en el tráfico en la última vuelta. Hizo la vuelta un poco antes y le faltó una décima”, expresó a Sky Sports F1.

'Checo' Pérez fue eliminado en la Q2. (Foto: @SChecoPerez)

Los resultados de la clasificación del GP de Las Vegas

Pérez arrancará detrás de Lewis Hamilton tras reconocer en sus redes sociales que “no fue la clasificación que queríamos”. Charles Leclerc (Ferrari) se llevó la pole position con una ventaja de 44 milésimas sobre su compañero Carlos Sainz, seguido por el neerlandés Max Verstappen, vigente tricampeón, quien finalizó a 378 milésimas del más rápido.

En cuarto se posicionó George Russell (Mercedes), seguido de Pierre Gasly (Alpine) y la sorpresa con los dos Williams gracias al trabajo de Alexander Albon y Logan Sargeant. En octavo quedó Valtteri Bottas (Alfa Romeo) con un top ten completado por Kevin Magnussen (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin).

*Con información de EFE.