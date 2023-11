Christian Horner le echa porras a ‘Checo’ Pérez

Christian Horner, director de Red Bull, elogió al piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, después de ser cuestionado sobre su rendimiento con la escudería.

Horner defendió al mexicano y descartó la idea sobre su posible salida de la escudería austriaca.

“Para nosotros, meter dos alfas en el coche, tomar un Verstappen y un Hamilton, nunca va a funcionar, porque entonces matas a tu propio equipo”, señaló el director de operaciones en un podcast especializado en Fórmula 1.

Christian Horner se dijo satisfecho por el rol que ha tenido el mexicano: “Es necesario tener una dinámica en el equipo en la que los pilotos conduzcan para el equipo, no solo para ellos mismos. De lo contrario, puede volver se muy divisivo”, declaró el técnico.

Max Verstappen habla sobre Drive To Survive

El campeón del mundo, Max Verstappen, fue la portada de la revista Time en donde tuvo una interesante entrevista donde habló de su infancia y de Drive To Survive, la serie documental que produce Netflix y que ya cuenta con cinco temporadas.

El piloto neerlandés se ha negado a participar en algunas ediciones de Drive to Survive e insistió que no la sigue: “Tampoco me interesa mucho saber de nuestros vecinos como vieron su temporada. Conozco mi versión de la historia, y, para mí, eso es suficiente”.

Netflix anuncia los equipos y pilotos del torneo de golf

Netflix no se queda atrás en el contenido de la Fórmula 1 y tiene preparado todos los detalles para el Gran Premio de Las Vegas.

A una semana de la penúltima carrera, anunciaron a los participantes del torneo de golf entre golfistas profesionales y pilotos de la Fórmula 1 apasionados al deporte como Carlos Sainz y Lando Norris, además de Pierre Gasly y Alexander Albon.

El torneo será transmitido en la plataforma de streaming el 14 de noviembre en la plataforma de contenidos en streaming.